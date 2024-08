GUGLIELMI (FASSA) * ORSI TRENTINO – REPLICA A PD: « I TRENTINI SI SENTONO RAPPRESENTATI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE E CONDIVIDONO LE AZIONI IN CAMPO»

17.21 - venerdì 2 agosto 2024

Tanto tuonò che piovve: il Partito Democratico del Trentino, dopo decine d’anni di governo si è degnato di salire in Val di Sole per spiegare, dopo 6 anni di minoranza, la soluzione per la convivenza con l’oso.

Tanto tuonò che non piovve, povero Trentino, perché nonostante l’insolita presenza dei “dem” in Val di Sole le soluzioni proposte, note ed arcinote, sono più “chiari di luna” piuttosto ché risolutive. Sarebbe bastato poco, ad esempio sostenere l’urgenza di libero acquisto dello spray anti orso; sarebbe bastato poco, ad esempio riconoscere che la mole di risorse per cassonetti anti orso, cartellonistica è stata messa a terra dalla scorsa e dall’attuale amministrazione provinciale, in barba ad ex assessori che andavano in giro dicendo che sarebbe bastato un campanellino.

Tanto tuonò che non piovve: è imprescindibile dire che l’aumento dell’organico dedicato a questa emergenza è merito della scorsa e dell’attuale amministrazione provinciale, mentre ex assessori competenti consigliavano sonagli… quasi fossero amuleti.

Tanto tuonò che piovve: si parla di orso ma la nostra provincia deve convivere anche con il lupo, tema e problema non di secondaria importanza. Grato del fatto che il nostro europarlamentare non abbia mai sponsorizzato campanelle o sonagli, mi auguro, vista la sua lunga esperienza politica, che agli slogan seguano i fatti: “ein mann ein wort”. Aspettiamo fiduciosi il declassamento di specie protetta a livello europeo del lupo e un rinnovato interesse per la “questione trentina” sull’orso!

Tanto tuonò che piovve: questa giunta, questo presidente, questo assessore, alle parole hanno fatto seguire i fatti. Piaccia o non piaccia a chi poco sa, poco conosce e troppo dice… la certezza è la certezza che, dopo oltre 20 anni, i trentini si sentono rappresentati da questa amministrazione e condividono le azioni messe in campo.

Tanto tuonò che piovve… con un grande spiraglio di sereno con buona pace dei “dem”.

Cons. Luca Guglielmi