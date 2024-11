“GRUPPO VERDE“ * TIROCINI: «APPROVATA LA RETRIBUZIONE EQUA, PER GLI STUDENTI DI MEDICINA IN ALTO ADIGE»

16.25 - martedì 12 novembre 2024

Approvata la retribuzione equa per gli studenti di medicina in Alto Adige. Il Gruppo Verde accoglie con favore la delibera odierna della Giunta provinciale di introdurre una retribuzione adeguata per studentesse e studenti di medicina durante l’anno di tirocinio. Già a luglio, il Gruppo Verde aveva sollevato il tema in un ordine del giorno al bilancio, sottolineando la necessità di retribuire in modo equo i tirocini nel settore sanitario. La delibera di oggi rappresenta un passo importante verso la realizzazione di questa richiesta.

Gli studenti di medicina in Austria e Germania devono svolgere tirocini obbligatori durante gli studi. Poiché sono tante le persone altoatesine che studiano medicina all’estero, per loro è particolarmente importante poter svolgere l’anno di tirocinio anche negli ospedali in Alto Adige. L’aumento della retribuzione rende l’Alto Adige una sede più attrattiva per gli studenti all’estero, aumentando le probabilità che ritornino in provincia dopo la laurea.

Finora, gli studenti di medicina in Alto Adige sono stati retribuiti con 450 euro al mese per l’anno di tirocinio: un importo nettamente inferiore rispetto a quello di altre regioni in Austria e non sufficiente a coprire gli elevati costi della vita.

In questo contesto, il Gruppo Verde si è impegnato con un ordine del giorno al bilancio affinché la retribuzione per l’anno di tirocinio venisse aumentata a partire dal 2025.

“Aumentare la retribuzione dei tirocini è una questione di giustizia e anche di attrattiva e competitività del sistema sanitario altoatesino. La carenza di medici in Alto Adige è una sfida urgente: una recente indagine della Giunta provinciale mostra che nei prossimi tre anni sarà necessario coprire 421 posti nel settore medico del servizio sanitario pubblico. Rafforzare l’attrattività dell’Alto Adige per i giovani medici è quindi essenziale per garantire la sostenibilità del sistema sanitario”, affermano i consiglieri provinciali Zeno Oberkofler, Brigitte Foppa e Madeleine Rohrer.

“Ogni tirocinio richiede impegno e un certo livello di responsabilità e dovrebbe sempre essere retribuito in modo giusto ed equo. Solo riconoscendo il valore del lavoro fin dai tempi della formazione possiamo, a lungo termine, riportare i professionisti in Alto Adige”, spiega Zeno Oberkofler, primo firmatario dell’ordine del giorno.

Il Gruppo Verde continuerà a impegnarsi per condizioni di lavoro eque e una retribuzione adeguata per i tirocini.

Cons. prov.

Zeno Oberkofler

Brigitte Foppa

Madeleine Rohrer

Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda

Gerechte Vergütung für Medizinstudierende in Südtirol beschlossen

Die Grüne Fraktion begrüßt den heutigen Beschluss der Landesregierung zur Einführung einer angemessenen Vergütung für Medizinstudierende im praktischen Jahr. Bereits im Juli hatte die Fraktion das Thema in einer Tagesordnung zum Haushalt aufgegriffen und die Notwendigkeit betont, Praktika im Gesundheitswesen fair zu vergüten. Der nun gefasste Beschluss setzt einen ersten und entscheidenden Schritt zur Umsetzung dieser Forderung.

Medizinstudierende in Österreich und Deutschland müssen während des Studiums verpflichtende Praktika absolvieren, die für ihre berufliche Entwicklung und für das Gesundheitswesen von zentraler Bedeutung sind. Da zahlreiche Südtiroler:innen ihr Medizinstudium im Ausland absolvieren, ist es für sie besonders wichtig, auch in Südtiroler Krankenhäusern ihr praktisches Jahr ableisten zu können. Mit der Erhöhung der Vergütung wird der Standort Südtirol für im Ausland Studierende attraktiver, wodurch die Chancen steigen, dass sie nach dem Studium zurückkehren.

Bislang wurden Medizinstudierende in Südtirol für das praktische Jahr mit monatlich 450 Euro vergütet – ein Betrag, der deutlich unter der Vergütung anderer Bundesländer in Österreich liegt und den hohen Lebenshaltungskosten keinesfalls gerecht wird.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Grüne Fraktion mit einer Tagesordnung zum Haushalt dafür eingesetzt, die Vergütung für Famulaturen und das praktische Jahr ab 2025 anzuheben.

„Das Praktikumsgeld zu erhöhen ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch der Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Gesundheitsstandorts Südtirol. Der Ärztemangel in Südtirol ist eine dringliche Herausforderung: Eine aktuelle Erhebung der Landesregierung zeigt, dass in den kommenden drei Jahren 421 medizinische Stellen im öffentlichen Gesundheitswesen besetzt werden müssen. Die Stärkung der Attraktivität des Standorts Südtirol für junge Mediziner:innen ist daher essenziell, um die Versorgung langfristig zu sichern.“ so die Landtagsabgeordneten Zeno Oberkofler, Brigitte Foppa und Madeleine Rohrer.

„Jedes Praktikum ist mit Einsatz und einer gewissen Verantwortung verbunden und sollte immer fair und gerecht bezahlt werden. Nur wenn wir bereits während der Ausbildung die Arbeit der Menschen honorieren, können wir langfristig Fachkräfte nach Südtirol zurückholen,“ erklärt der Erstunterzeichner der Tagesordnung Zeno Oberkofler.

Die Grüne Fraktion wird sich weiterhin für faire Arbeitsbedingungen und eine gerechte Vergütung von Praktika einsetzen.

Landtagsabgeordnete

Zeno Oberkofler

Brigitte Foppa

Madeleine Rohrer