GRUPPO SPORTIVO “TRILACUM” (TN) * APPELLO AL PRESIDENTE ASUC VIGOLO BASELGA: «RIAPERTURA DEL CENTRO, RACCOLTE 170 FIRME»

Da cinquant’anni, l’Associazione Sportiva Gs Trilacum è un pilastro fondamentale per gli appassionati di sport della nostra zona. Fondata nel 1974, quest’anno celebriamo un importante traguardo: il nostro cinquantesimo anniversario. La nostra storica sede, il “Centro Sportivo Trilacum”, non è stato soltanto un luogo dove praticare attività sportive, ma anche un fulcro di aggregazione sociale, crescita personale e diffusione di valori sani e positivi.

Il “Centro Sportivo Trilacum”è un’importante struttura realizzata dal Gs Trilacum in risposta alle esigenze della comunità. La sua costruzione su un’area paludosa, precedentemente bonificata, dimostra l’impegno dell’amministrazione passata nel trasformare spazi in disuso in luoghi utili per il tempo libero e lo sport.

Questa iniziativa ha non solo valorizzato il territorio, ma ha anche offerto ai cittadini opportunità di svago e attività fisica, contribuendo al benessere collettivo. Sfortunatamente, negli ultimi anni siamo stati costretti a lasciare la nostra sede storica. Questo allontanamento ha avuto un profondo impatto non solo sulle nostre attività sportive, ma anche sul senso di comunità e appartenenza che il “Centro Sportivo Trilacum” ha sempre rappresentato.

Dal giugno 2023, il “Centro Sportivo Trilacum” non è più utilizzato. La mancanza di manutenzione, gli atti vandalici ed il transito dimezzi pesanti sulla pista di atletica hanno contribuito a creare una situazione disastrosa, che risulta chiaramente visibile.

Il forte senso di comunità e appartenenza al “Centro Sportivo Trilacum” è davvero straordinario. La raccolta di oltre 1.700 firme per la riapertura del centro non è solo un numero, ma un segno tangibile dell’impatto che questo spazio ha avuto ed ha ancora oggi sulle vite di molti.La partecipazione attiva dei residenti non solo ha mostrato I’interesse per la riapertura, ma ha anche rafforzato i legami sociali, creando un senso di identità condivisa.

Nella frazione di Vigolo Baselga sono state raccolte oltre 170, firme che rappresentano più del 50% degli adulti residenti. Questa adesione significativa riflette un forte desiderio della comunità di Vigolo Baselga di ripristinare un luogo di aggregazione e attività fisica.

È fondamentale che il presidente dell’Asuc di Vigolo Baselga prenda in seria considerazione questa volontà collettiva, agendo, come previsto dalla sua nomina, da rappresentante degli interessi della comunità. La sua responsabilità di amministratore della proprietà collettiva implica >ascolto e la valorizzazione delle opinioni dei residenti, facilitando il dialogo con le autorità comunali per garantire che le esigenze della frazione siano adeguatamente rappresentate.

Egregio Presidente Franceschini, ci rivolgiamo a lei in qualità di rappresentante dell’Asuc di Vigolo Baselga per sottolineare l’importanza di ascoltare le esigenze espresse dai residenti. É fondamentale cambiare atteggiamento ed abbassare notevolmente le richieste avanzate in questi anni alComune di Trento, in modo da riflettere le reali necessità della comunità.”

Allo stesso tempo, invitiamo il Sindaco e l’amministrazione del Comune di Trento a cercare un dialogo costruttivo con l’Asuc per raggiungere un risultato positivo. il tempo stringe. È fondamentale trovare una soluzione rapida ed efficace per riaprire il “Centro Sportivo Trilacum” e restituirlo alla collettività. Questo impianto rappresenta un bene troppo prezioso per i

residenti di Vigolo Baselga, delComune diTrento, della Valle dei Laghi e di tutto il territorio regionale.

La mancanza di centri di aggregazione costringe la comunità a spostarsi verso altre strutture, creando notevoli problemi di trasporto di separazione e disconnessione tra i residenti. È quindi fondamentale unire le forze per ripristinare spazi che promuovano la socializzazione e il benessere collettivo. Solo cosi possiamo rafforzare i legami all’interno della comunità e garantire un ambiente più sano e più sicuro ai nostri ragazzi.

Gruppo sportivo Trilacum

Vigolo Baselga (Trento)