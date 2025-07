GRUPPO SPORTIVO MARZOLA * TRENTO – MONTE BONDONE: «CHALLENGE INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA, SFIDA SULLE SALITE “CHARLY GAUL“ E “TRE CIME“ (26/27/7)»

14.33 - sabato 12 luglio 2025

Due ruote protagoniste sul Monte Bondone con il 39° Challenge Internazionale della Montagna. Quella del Monte Bondone è una delle salite mitiche del ciclismo, teatro di memorabili sfide in rosa del Giro d’Italia, divenuta negli anni una sorta di passaggio obbligato per i cicloamatori. La celebre ascesa che porta alla sommità della montagna che domina la città di Trento tornerà protagonista il 26 e 27 luglio prossimi in occasione di una grande classica del ciclismo amatoriale, il Challenge Internazionale della Montagna.

L’evento proposto dal Gruppo Sportivo Marzola, che potrà contare come sempre sulla preziosa collaborazione dell’Apt Trento Monte Bondone, si appresta a vivere l’edizione numero 39 e ricalcherà l’apprezzato format proposto per la prima volta nel 2022, con gli atleti in gara chiamati a confrontarsi su due versanti della montagna.

Sabato 26 luglio i concorrenti affronteranno la «Salita Charly Gaul», il percorso più conosciuto e frequentato del Bondone, con partenza alle ore 9 dalla Piazza di Piedicastello e arrivo in quota ai 1.654 metri di Vason. I chilometri da percorrere saranno 19 e l’ascesa presenterà una pendenza media del 7,5%, con transiti da Montevideo, Sardagna, Candriai e Vaneze, a precedere il tratto conclusivo verso la zona del traguardo.

Domenica 28 luglio si replicherà, scalando il versante della «Salita Tre Cime», da Aldeno fino alla Capanna Viote, passando da Garniga Terme. Un percorso che, nel 2023, fu teatro di un arrivo di tappa del Giro d’Italia, con vittoria del portoghese Joao Almeida. I chilometri da percorrere, in questo caso, saranno 22, con start previsto alle 9.

Il Challenge Internazionale della Montagna è aperto a tutti gli amatori Acsi, Fci ed enti in regola con il tesseramento per l’anno 2025. Dodici le categorie previste, suddivise per fasce d’età: dieci sono al maschile, due al femminile.

Le premiazioni, riservate ai primi cinque classificati di ogni categoria e alle prime tre società, si svolgeranno a fine gara presso la Piazza chiesetta di Vason, dove i vincitori avranno l’onore di vestire la maglia di campione del Challenge Internazionale della Montagna. Come nell’edizione scorsa, ci sarà inoltre una maglia celebrativa per i vincitori della combinata Charly Gaul-Tre Cime.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino a giovedì 24 luglio, con relativi dettagli e regolamento disponibili sul sito web della società organizzatrice www.gsmarzola.it. La quota da versare, rimasta congelata rispetto alle passate edizioni, sarà comprensiva di «buono pasta omaggio» per tutti gli atleti (con prezzo speciale riservato anche a familiari e accompagnatori degli atleti), nonché di microchip per la rilevazione dei tempi, e avrà un costo di 25 euro per ogni singola gara e di 35 euro per chi intendesse partecipare a entrambe le prove.

o scorso anno, la «Salita Charly Gaul» incoronò vincitori l’altoatesino Philip Götsch (primo in 55’46” alla media di 20,44 km/h) e la trentina Carlotta Uber (1h08’34”), emulati sulla «Salita Tre Cime» dal fiemmese Gianmarco Caresia e dalla volanese Annalisa Adami, che si aggiudicarono anche la classifica combinata della due giorni.

Foto: archivio 2024