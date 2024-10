GRUPPO SPARKASSE * “WELCOME ON BOARD”: BORDIN, «CERCHIAMO SEMPRE PERSONE CURIOSE E POSITIVE, DIAMO IL BENVENUTO AI 184 NUOVI COLLABORATORI»

22.01 - venerdì 25 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

184 nuove assunzioni in Gruppo Sparkasse. All’insegna del motto “Welcome on board”, il Gruppo Sparkasse ha dato il benvenuto a ben 184 nuovi collaboratori, assunti negli ultimi 12 mesi, nell’ottica del ricambio generazionale del personale.

Una giornata dedicata ai neoassunti del Gruppo Sparkasse all’insegna del motto “Welcome on board”. Ai 184 nuovi collaboratori, entrati a far parte del Gruppo, composto da Sparkasse e CiviBank, negli ultimi 12 mesi, è stato dato il benvenuto da parte del management del gruppo bancario.

All’introduzione e saluto da parte di Marika Bordin, Responsabile Divisione People Management, è seguito un forte messaggio di engagement da parte di Nicola Calabrò, Amministratore Delegato del Gruppo e Direttore Generale di Sparkasse, nonché da Luca Cristoforetti, Direttore Generale di CiviBank, che hanno dato il benvenuto ai nuovi collaboratori, illustrando la struttura del gruppo e delle due banche, nonché le sfide da affrontare per il futuro.

I neoassunti sono stati salutati anche dai Responsabili di Direzione, che hanno dato una visione complessiva del gruppo bancario, spiegando i valori, i progetti, le responsabilità e rispondendo alle domande dei giovani colleghi.

“Con più di 1.900 dipendenti, il Gruppo Sparkasse, oltre ad essere la più grande banca territoriale del Nordest, è anche uno dei più importanti datori di lavoro nel nostro territorio e ha un ampio piano di assunzioni per attrarre e valorizzare giovani talenti, in ottica di ricambio generazionale e crescita del nostro gruppo bancario,” spiega Nicola Calabrò.

“Il futuro dell’azienda lo costruiamo con le persone ed è grazie al contributo dei nostri collaboratori che riusciamo a essere un’azienda di successo. Il nostro obiettivo è di motivare al meglio i nuovi colleghi,” aggiunge Luca Cristoforetti.

“Siamo sempre in ricerca di persone curiose e positive che abbiano voglia di fare un percorso di crescita all’interno del nostro gruppo bancario, riconosciuto come uno dei più dinamici datori di lavoro e si caratterizza per uno dei più ampi e articolati sistemi di welfare e per programmi formativi e di sviluppo professionale all’avanguardia,” sottolinea Marika Bordin.