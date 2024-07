GRUPPO PD – TRENTINO * “CAPORALATO: «UN MORBO CHE VA ESTIRPATO SUBITO, ANCHE IL NOSTRO TERRITORIO NON È PIÙ IMMUNE DALLE DEVIANZE SOCIALI DELLA SCHIAVITÙ»

14.51 - mercoledì 3 luglio 2024



Caporalato in Trentino. Un morbo che va estirpato subito. Proprio nel giorno dell’arresto dell’uomo che ha lasciato morire Satnam Singh, in Vallagarina si scopre una incredibile situazione di “caporalato” che testimonia come anche questa terra non sia purtroppo più immune dalle terribili devianze sociali della schiavitù. Con la consueta professionalità, la Guardia di Finanza – alla quale va un plauso ed un apprezzamento sincero – ha scoperto l’ennesimo caso, rispetto al quale serve una risposta anche politica che non può limitarsi alla solita retorica securitaria del leghismo nostrano.

Si tratta di fenomeni che denunciano uno stato di disagio e di emarginazione ormai intollerabile che impone l’assunzione di concrete responsabilità politiche da un lato e del sistema d’impresa dall’altro, non più esauribili nelle condanne di circostanza. Nuove strade di integrazione, di solidarietà e di assistenza vera e quotidiana, nei riguardi di quei lavoratori provenienti dall’estero che sono le vittime più esposte della fredda e crudele ricerca del profitto, sono l’impegno che va preso subito. Non bastano le dichiarazioni, adesso serve agire sulla formazione dei lavoratori, sul controllo e sulla repressione di ogni forma di “caporalato” e di governo criminale del lavoro.

Il Gruppo cons. PD del Trentino