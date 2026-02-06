GRUPPO ONDA TRENTINO * INCENERITORE: «BASTA “CAPRIOLE” POLITICHE, DA SEMPRE CI SIAMO BATTUTI PER PRETENDERE UN’ANALISI SULLE ALTERNATIVE»

19.05 - venerdì 6 febbraio 2026

Il Gruppo Onda Trentino esprime la propria ferma e coerente contrarietà rispetto alla costruzione di un inceneritore, sia presso il sito di Ischia Podetti che in qualsiasi altra valle del territorio provinciale.

In un momento storico in cui si stabilizza una tendenza virtuosa di differenziazione dei materiali superiore all’80%, riteniamo che puntare sulla combustione sia una scelta antietica, poiché distrugge materie prime, e antieconomica.

Onda da sempre e per prima si è battuta per pretendere un’analisi seria sulle alternative all’incenerimento. Oggi, leggendo le dichiarazioni del Sindaco di Trento Franco Ianeselli, che si chiede apertamente “conviene realizzarlo?” ponendo l’accento sulla sostenibilità economica oltre che sanitaria, non possiamo che dire: meglio tardi che mai. I dubbi che oggi emergono dalle istituzioni sono le certezze che Onda difende da anni, soluzioni che, invece di bruciare ricchezza, generano lavoro e risorse.

Assistiamo però con sconcerto alle “capriole in politichese” evidenziate dalle cronache odierne. È emblematico il caso di esponenti che fanno riferimento alla maggioranza provinciale, che oggi si definiscono in una posizione “scomoda” per essere stati in passato promotori del referendum contro l’inceneritore e oggi si trovano a dover giustificare una scelta imposta dall’alto.

Questo dimostra quanta poca chiarezza ci sia e quanto l’ipotesi dell’inceneritore (o termovalorizzatore) sia una tecnologia divisiva e invisa a gran parte dei cittadini, al di là del tifo politico. La posizione odierna del primo cittadino è quella che Onda esprime da tempo ed evidenzia un timore fondato: che Egato sia chiamato solo a ratificare decisioni già prese dalla Provincia su localizzazione e tipo di impianto. Noi ribadiamo con forza: Egato non deve essere un notaio, ma deve svolgere quel ruolo di ricerca che anche altre forze

politiche sembrano oggi invocare parlando di “trattamento meccanico-biologico potenziato” come alternativa, tematica che noi di Onda abbiamo sollevato in molti luoghi istituzionali. Il tema dei costi rischia di esplodere: se persino il Sindaco di Trento si domanda se vi sia un reale risparmio in tariffa o se i costi di costruzione e gestione (aggravati dalla carbon tax) renderanno l’opera un salasso, significa che la narrazione dell’inceneritore come “soluzione magica” sta crollando.

Il Trentino è famoso nel mondo per la sua qualità ambientale. Costruire un impianto di incenerimento, magari “calato dall’alto” senza valutare le moderne alternative di recupero materia che permetterebbero di gestire quel “10% residuo” citato oggi sui giornali senza bruciarlo, inciderebbe pesantemente su un’immagine faticosamente costruita in decenni.

Chiediamo che la politica esca dall’ambiguità. Non servono posizioni “scomode” o dubbi tardivi: serve il coraggio di dire che il futuro non è bruciare risorse, ma valorizzarle. Onda continuerà a vigilare affinché Egato valuti davvero tutte le opzioni, per il bene dell’ambiente e delle tasche dei trentini, affinchè il Trentino diventi un’eccellenza dimostrando che oggi dai rifiuti, che generano problematiche se gestiti senza visione, si può arrivare ai “rifi-utili”, che generano nuovi materiali, economia e lavoro, per un futuro fondato sulla ricerca scientifica e sulle innovazioni tecnologiche modulabili, validate, valorizzate e integrate purché rispettose dell’ambiente, dei residenti, della salute e al servizio dell’economia circolare.

Elena Adami

Presidente di Onda