GRUPPO “NOI ROVERETO” (TN) * VANDALISMI E DANNEGGIAMENTI: «CI APPELLIAMO ANCHE AL NUOVO QUESTORE, VENGA DEFINITO UN PIANO DI SICUREZZA»

Vandalismi e danneggiamenti: di notte Rovereto non ė sicura. Il tema della sicurezza in città tiene sempre banco a Rovereto che, per ironia della sorte, speriamo non in maniera voluta, proprio nella giornata in cui viene inaugurata ufficialmente la “control room” della polizia locale di Rovereto e Valli del Leno che può giá visionare 200 flussi video in città, ha vissuto l’ennesima notte di follia con vandalismi a tantissime auto, parcheggiate in città, in particolare e soprattutto nella zona di via Lungo Leno a pochi metri dal municipio. Un episodio che porta di nuovo alla ribalta il problema del controllo e monitoraggio del territorio.

Va benissimo l’uso delle telecamere per un sistema di videosorveglianza che speriamo consenta in tempi rapidi di individuare i responsabili di quella che non deve essere derubricata a semplice bravata avendo provocato migliaia di euro di danni e creato scompiglio in molti residenti della città. Però, resta il tema della sorveglianza del territorio nelle ore notturne, con la necessità dì un’azione sinergica tra forze dell’ordine affiancata anche dall’attivazione, come avvenuto senza andare troppo lontani anche ad Ala recentemente, di quel controllo di vicinato che consentirebbe una preziosa e attiva collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini. Roveretani ormai stufi da questa lunga serie di vandalismi di azioni anche di microcriminalità che non rendono sicuri e tranquilli i luoghi urbani della città.

Ci appelliamo alle autorità competenti, anche al nuovo Questore arrivato da pochi giorni, il quale ė alle prese con i problemi di Trento ma che è responsabile anche per quanto riguarda Rovereto, insieme alla vice questora e a tutte le forze dell’ordine, che ringraziamo per la loro professionalità ed abnegazione ma che vanno supportate per affrontare efficacemente questa problematica.

L’Amministrazione comunale e la sindaca in primis hanno il compito di sollecitare azioni efficaci e tempestive, anche chiedendo il potenzialmento del personale dedicato e introducendo il turno di notte per la Polizia locale, come avviene altrove. Come abbiamo ripetuto più volte Rovereto è una città che vuole vivere tranquilla ed i cittadini devono avere la giusta protezione sia nelle ore diurne che in quelle notturne. Come gruppo “Noi Rovereto” auspichiamo che venga al più presto definito un piano di sicurezza, da comunicare anche alla cittadinanza, che coinvolga tutte quelle soggetti che possono offrire un prezioso aiuto e siamo disponibili ad offrire il nostro contributo di idee e proposte per il bene della nostra città.

GRUPPO “NOI ROVERETO”