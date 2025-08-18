GRUPPO LUNELLI * FERRARI TRENTO: «AL VIA OGGI LA VENDEMMIA 2025 TRA INNOVAZIONE, TRADIZIONE E NUOVE SFIDE CLIMATICHE»

09.34 - lunedì 18 agosto 2025

Inizia oggi, lunedì 18 agosto, la vendemmia 2025 nei vigneti di Ferrari Trento, al termine di una stagione che ha visto un decorso climatico nel complesso equilibrato, ma non privo di sfide.

L’annata si è aperta con un inverno e una primavera dalle temperature superiori alla media, che hanno favorito un germogliamento anticipato e uno sviluppo vegetativo regolare, sostenuti da una buona dotazione idrica dei terreni. La stagione primaverile, caratterizzata da precipitazioni ricorrenti, ha presentato nuove sfide nella gestione della difesa fitosanitaria, rendendo necessari interventi puntuali e tempestivi.

Giugno, particolarmente caldo e secco, ha contribuito a contenere la diffusione della peronospora, ma ha anche anticipato una serie di violenti temporali estivi, culminati in episodi di grandine localizzati che hanno interessato diverse aree del Trentino. Anche quest’anno, tuttavia, gli effetti distruttivi della grandine sono stati in gran parte contenuti grazie al programma di investimento in reti protettive che Ferrari sta portando avanti nei vigneti situati in zone particolarmente sensibili a questo fenomeno.

Il lavoro attento dei viticoltori Ferrari Trento, insieme all’ottima condizione vegetativa della maggior parte dei vigneti e all’equilibrato carico produttivo, consente di guardare con ottimismo alla vendemmia imminente, che si preannuncia positiva dal punto di vista qualitativo e nella norma da quello produttivo. “Anche quest’anno – commenta Marcello Lunelli, vicepresidente della società – la preparazione e la prontezza d’intervento dei nostri viticoltori sono state decisive per affrontare un’annata dinamica, che ha richiesto particolare cura e precisione per ottenere uve sane e ricche di aromi”.

All’esperienza e meticolosità dei viticoltori e del team di agronomi si aggiunge un investimento significativo realizzato dalla cantina trentina nell’ottica di un continuo miglioramento della qualità: è stata infatti rinnovata l’area per il conferimento e la lavorazione delle uve, con tre nuove presse, prime in Trentino, dello storico marchio francese Coquard, recentemente acquisito da un gruppo italiano. Voluta dallo Chef de Cave Cyril Brun, la nuova area presse, del valore di oltre due milioni di euro, oltre a permettere di lavorare esclusivamente “uva intera”, consente un caricamento diretto dell’uva, evitando il trasferimento su nastro, e garantendo delle condizioni ottimali in fase di conferimento e trasformazione della materia prima.

Ferrari Trento prosegue con determinazione nel percorso di innovazione, affiancando alle pratiche tradizionali alcune tecnologie avanzate che valorizzano ulteriormente la qualità dei suoi vini. Tra queste, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, impiegata sia in cantina che in vigneto: in fase di ricezione delle uve, è attivo un sistema di telecamere digitali che, tramite l’acquisizione di immagini e l’utilizzo di un algoritmo in grado di individuare i difetti dell’uva, consente un controllo qualità accurato prima della pressatura, garantendo una selezione ancora più precisa in cantina. In campagna le nuove tecnologie vengono invece utilizzate per elaborare stime georeferenziate della produttività e della qualità, permettendo interventi agronomici ancora più mirati e sostenibili. Come da tradizione, la vendemmia inizierà dai vigneti di Chardonnay posti alle quote più basse, per poi risalire progressivamente verso quelli di altitudine maggiore, tra cui le vigne di Pinot Nero.

La raccolta avviene esclusivamente a mano, come previsto dal disciplinare Trentodoc, per garantire la selezione delle uve migliori che saranno trasformate con passione e competenza in bollicine di raffinata eleganza.