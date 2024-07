GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI * “IN BICI SENZA OSTACOLI”: «IL CICLO-VIAGGIO SULLE DOLOMITI FA TAPPA A TRENTO, ALLE “ALBERE”»

10.56 - giovedì 11 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cicloturismo alla portata di tutti e mobilità sostenibile sono le chiavi di un viaggio itinerante che ha fatto tappa su tutto il territorio Trentino e ha permesso, grazie anche al sostegno di ITAS Mutua e delle sue agenzie, di far vivere ad un gruppo di persone con disabilità e ai loro accompagnatori un’esperienza accessibile e unica.

Otto giorni, sei tandem, tre trike e cargo con oltre 36 persone per attraversare le Dolomiti. Questi i numeri del progetto “Cicloviaggio sulle Dolomiti. With and Without: con e senza disabilità… attraversando valli” della cooperativa emiliana L’Arche l’Arcobaleno che ITAS Mutua ha sostenuto e accolto grazie all’impegno comune di Direzione e agenzie sul territorio.

Oltre una settimana di viaggio su mezzi a pedalata assistita per ammirare le bellezze delle nostre montagne a contatto con la natura, ma anche l’occasione per incontrare le persone e le associazioni del luogo in alcune tappe-evento per promuovere i temi della disabilità e delle risposte che la società moderna può e deve fornire oggi a chi è più sfortunato.

La tappa di Trento si è fermata proprio davanti a casa ITAS dove i ragazzi sono stati accolti e protagonisti di un evento inserito all’interno del programma di Trento Capitale Europea del Volontariato. Un pomeriggio all’insegna della condivisione ha messo in contatto ragazzi con disabilità, operatori e volontari, arrivati nel quartiere ‘le Albere’ a bordo dei loro mezzi a pedalata assistita, con gli utenti delle cooperative sociali trentine ‘La rete’, ‘Laboratorio sociale’ e ‘La formica’.

“Essere qui oggi è una sfida vinta, una grande impresa con e senza disabilità nata per sensibilizzare il territorio sulla necessità di attrezzarsi con mezzi adatti a rendere accessibile il cicloturismo, settore in espansione in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In ITAS abbiamo trovato dal giorno zero sostegno concreto ma, ancora più importante, durante le nostre tappe abbiamo incontrato persone disposte a mettersi in gioco e a tendere la mano” ha affermato Luca Errani, ideatore dell’iniziativa Cicloviaggio sulle Dolomiti.

Durante la tappa di Trento a dare il benvenuto a casa ITAS, a nome della Compagnia, è stato Antonio Aloisi, Responsabile divisione commerciale rete agenziale e mutualistica di ITAS, che ha ricordato “l’impegno comune della Direzione e delle agenzie ITAS sul territorio per la promozione della mutualità, intesa come elemento unico e caratterizzante la Compagnia, ITAS, che da sempre opera per dare protezione ai propri soci, ma anche per garantire benessere e una crescita giusta ed equa nei territori in cui opera”.

Concetti ribaditi anche dall’assessore al welfare di comunità del Comune di Trento Alberto Pedrotti secondo il quale “iniziative come quella sostenuta da ITAS e, più in generale, l’attenzione mutualistica e la collaborazione tra pubblico-privato che la Compagnia persegue da 200 anni, arricchiscono e distinguono il modello di crescita del Trentino, terra storicamente solidale e di volontariato tra le principali e più floride in Italia”.

Al centro delle attività, oltre alla prova dei mezzi a tre ruote, anche la proiezione del docufilm “Da Bologna a Roma in Tandem” che racconta la precedente esperienza della Comunità L’Arche l’Arcobaleno che, nell’ottobre 2022, ha percorso 314,5 km, con un dislivello in salita di 5750 metri.

Ma non solo Trento. Con le sue agenzie a Cortina, Bolzano e Cles, ITAS ha sostenuto lungo tutto il percorso un’iniziativa che mette a fattor comune l’impegno storico della Compagnia trentina a favore del Terzo Settore. A completare i servizi dedicati agli ETS, infatti, è stato recentemente lanciato un nuovo prodotto digitale dedicato ai volontari occasionali ITAS GIVE, proprio mentre la Compagnia è impegnata con un ruolo da protagonista nelle attività di Trento Capitale Europea del Volontariato.