GRUPPO GIOVANI ARCIGAY TRENTINO * “FAMIGLIE – PARITÀ – DIRITTI“: «CONFRONTO PUBBLICO SULLA “GPA“, A TRENTO (28/11 -20.30)

“FAMIGLIE, PARITÀ e DIRITTI: riflessioni ed esperienze sulla GPA” 28/11/2024. Trento – Sala Caritro via Calepina, 1

h.20,00. Organizzato da: Gruppo Giovani Arcigay Trentino con il supporto di Famiglie Arcobaleno – Trentino Alto Adige

Abstract

L’evento “Famiglie parità e Diritti: riflessioni ed esperienze sulla GPA ” offre uno spazio di confronto pubblico su un tema di grande attualità e complessità, la Gestazione per Altri (GPA). Verranno affrontate questioni legali, psicologiche e sociali alla luce della recente legislazione, che prevede che la GPA diventi un reato per i cittadini italiani anche se fatta in paesi esteri e rispettandone le regole. Attraverso testimonianze dirette e interventi di esperti, l’evento mira a stimolare un dialogo costruttivo sul futuro dei diritti dei figli delle famiglie arcobaleno e delle persone coinvolte in percorsi di GPA.

Interventi:

– Papà e mamme arcobaleno: discussione sulla realtà quotidiana, le sfide e l’importanza di una narrazione positiva.

– Testimonianza video di Vanessa, una gestante americana coinvolta in un percorso di GPA, che racconta la sua esperienza personale e le motivazioni alla base della sua scelta (sottotitolata)

– Intervento di Giulia Casonato, Assessora con delega in materia di transizione verde, innovazione digitale e partecipazione del Comune di Trento, sulla Rete Re.A.DY. (Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) e ultime iniziative a sostegno del diritto alla famiglia di tutti i bambini;

– Intervento di Marco Todarello, giornalista di TV33, che analizza le modalità di gestione della notizia ‘Gestazione per Altri’ da parte dei media;

– Contributo da remoto di Michele Giarratano, avvocato specialista sui temi legati alle discriminazioni e al diritto delle famiglie, sulle implicazioni giuridiche delle proposte legislative italiane.

– Intervento di Laura Mincone, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica. che analizzerà gli aspetti psicologici dello stigma sui genitori e sui figli di famiglie arcobaleno.

Spazio aperto al pubblico per domande e commenti. Ingresso libero.