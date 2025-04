GRUPPO FS * REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE: «DAL 30 APRILE IN SERVIZIO LA FERMATA DI CALLIANO»

08.59 - mercoledì 30 aprile 2025

REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE: DAL 30 APRILE IN SERVIZIO LA FERMATA DI CALLIANO..

previste fermate per 42 Regionali nei giorni feriali;

canali di acquisto di Trenitalia aggiornati.

A partire da oggi, mercoledì 30 aprile 2025, i treni del Regionale Trentino-Alto Adige effettueranno fermata a Calliano, tra le stazioni di Rovereto e Trento.

Nei giorni feriali saranno 42 i treni a servire la nuova fermata di Calliano.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

L’attivazione della fermata di Calliano rappresenta un ulteriore potenziamento della mobilità ferroviaria in Trentino-Alto Adige, in attuazione di quanto previsto dal Contratto di Servizio in essere tra Trenitalia e Provincia Autonoma di Trento.