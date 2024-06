GRUPPO FDI – COMUNE TRENTO * PRESIDENTE CARLI, « SIA CORRETTO, CONVOCHI SUBITO GLI ORDINI PROFESSIONALI IN COMMISSIONE URBANISTICA»

12.18 - sabato 8 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

IL PRESIDENTE CARLI SIA CORRETTO E PRESIDENTE DI TUTTI: CONVOCHI SUBITO GLI ORDINI PROFESSIONALI IN COMMISSIONE URBANISTICA

Ricordiamo che i rappresentanti di Fratelli d’Italia in Commissione Urbanistica Andrea Merler e Cristian Zanetti, hanno partecipato a tutte le riunioni relative alla modifica del regolamento edilizio della suddetta commissione. Invero, in particolare, il Consigliere Merler ha richiesto un’analisi analitica di ogni articolo intervenendo in tutte e tre le commissioni di merito. Al termine, le minoranze hanno richiesto che il testo venisse inviato agli Ordini Professionali affinché potessero esprimere il loro parere.

La Giunta ha richiesto questo parere con grande fretta agli Ordini, i quali lo hanno reso ma non sono stati assolutamente invitati in Commissione ad illustrarlo, impedendo quindi ai Commissari di comprendere in modo approfondito le richieste di modifica, valutarle e quindi decidere se accoglierle o meno.

Questa parte è stata fatta solamente e totalmente dalla Giunta e dagli uffici, senza consentire come detto, una partecipazione alla Commissione Urbanistica degli Ordini Professionali. Solamente in una Commissione e in un’ora, gli uffici hanno comunicato ciò che la Giunta reputava di accogliere.

Il tema fondamentale è che il regolamento edilizio deve essere licenziato dalla Commissione Urbanistica, la quale richiede che siano convocati in Commissione, cosa mai avvenuta su questo regolamento edilizio, gli Ordini Professionali che hanno reso i pareri per una loro illustrazione analitica.

Il presidente Carli sia corretto, sia il Presidente di tutti e convochi gli Ordini Professionali in Commissione Urbanistica come richiesto da tutta la minoranza di Centrodestra! È anche una questione di rispetto dei Professionisti a cui è stato chiesto di esprimere un parere tecnico!

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.