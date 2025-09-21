GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * VAL DI CEMBRA (TN): «I 100 ANNI DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI POZZOLAGO, TUTTORA IN ESERCIZIO»

19.44 - domenica 21 settembre 2025

Il Gruppo Dolomiti Energia ha celebrato oggi i 100 anni della centrale idroelettrica di Pozzolago, impianto storico della Val di Cembra tuttora in esercizio.

La giornata si è articolata in due momenti: al mattino un incontro rivolto alle autorità per i festeggiamenti ufficiali con lo svelamento della targa celebrativa; nel pomeriggio le visite guidate che hanno permesso a un centinaio di persone di accedere alla centrale, normalmente chiusa al pubblico, e di apprezzarne la storia, l’architettura e le caratteristiche attraverso il racconto delle guide del Gruppo Dolomiti Energia e l’allestimento curato per l’occasione.

La centrale idroelettrica di Pozzolago, in Val di Cembra è operativa dal 1925, interessante esempio di architettura industriale incastonato nella natura, è alimentata dalle acque della Catena del Lagorai provenienti dall’Altopiano di Piné. In occasione del suo centesimo compleanno, il Gruppo Dolomiti Energia l’ha voluta celebrare includendola tra gli impianti coinvolti nell’iniziativa “Earth Day, Open Day”.

Da aprile a settembre, ha aperto al pubblico alcuni impianti idroelettrici del Gruppo grazie a visite guidate a cui hanno partecipato centinaia di persone, entusiaste di scoprire da vicino come la forza dell’acqua si trasformi in energia pulita.

«Il centenario di Pozzolago è un’occorrenza che parla di radici solide e di una vocazione alla sostenibilità che ci accompagna da sempre», ha dichiarato Silvia Arlanch, Presidente del Gruppo Dolomiti Energia. «Anche grazie alla partecipazione di tante persone a questa giornata, celebriamo un impianto storico che continua a produrre energia pulita, riaffermando l’impegno del Gruppo a favore della transizione energetica, per la quale il nostro Piano al 2030 prevede costanti investimenti con responsabilità e una visione di lungo periodo».