GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * PARTNERSHIP: MASSARO, «PAGAMENTO SMART DEI PASTI, ABBIAMO SCELTO CIPAY»

16.50 - giovedì 5 febbraio 2026

Il Gruppo Dolomiti Energia sceglie Cipay. Il Gruppo Dolomiti Energia ha scelto Cipay come nuovo partner per la gestione dei pagamenti dei pasti destinati ai propri collaboratori. Una decisione che nasce da una convergenza naturale: valori condivisi, stessa visione di responsabilità verso i territori e attenzione concreta all’impatto sociale.

Cipay è un servizio digitale di pagamento smart dei pasti che unisce semplicità operativa e valore per la comunità: da un lato una gestione semplice e pratica per aziende e dipendenti, dall’altro un modello che punta a rafforzare l’economia attraverso una rete di esercenti locali in crescita. A questo si affianca Condivivi, il progetto sociale di Cipay che trasforma un gesto quotidiano – il pasto – in un contributo a iniziative e realtà che operano sul territorio provinciale, rendendo misurabile l’impatto generato.

“Quando un’azienda come il Gruppo Dolomiti Energia sceglie Cipay, non sta semplicemente cambiando fornitore: sta scegliendo un modo coerente di intendere il pasto, come strumento quotidiano che può creare valore per le persone, per i ristoratori e per la comunità”, dichiara Nick Preda, Founder di Cipay. “Gruppo Dolomiti Energia e Cipay condividono principi e responsabilità: questa collaborazione è il risultato di una visione comune e di un obiettivo chiaro, unire efficienza e impatto.”

Marica Massaro, Responsabile Risorse Umane del Gruppo Dolomiti Energia, afferma: “Siamo convinti che la sostenibilità passi anche dalle scelte più semplici. Trasformare il pasto in un’opportunità di impatto sociale significa dimostrare che il welfare aziendale può diventare un potente strumento di cambiamento. Con questa partnership vogliamo aprire la strada a un modello che possa ispirare anche altre aziende.”

La partnership prevede l’attivazione progressiva e il consolidamento della rete di locali aderenti, con l’obiettivo di offrire ai dipendenti un servizio di mensa diffusa e una copertura sempre più ampia sul territorio. Allo stesso tempo, la componente sociale di Condivivi rafforza la scelta del Gruppo Dolomiti Energia di adottare un sistema che integra, nel proprio modello, un ritorno concreto per la comunità.

Con questa collaborazione, Cipay prosegue il proprio percorso di crescita accanto a realtà che condividono un approccio responsabile, misurabile e coerente: innovazione digitale sì, ma con una ricaduta reale sul territorio e sulle persone.