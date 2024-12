GRUPPO DOLOMITI ENERGIA – ENGIE * ALTO ADIGE – RIQUALIFICAZIONE EDIFICI PUBBLICI: «INVESTIMENTI PER 50 MILIONI, 14 IMPIANTI FOTOVOLTAICI»

16.03 - lunedì 2 dicembre 2024

ALTO ADIGE PIU’ GREEN CON ENGIE E LA PROVINCIA RIQUALIFICA GLI EDIFICI PUBBLICI PER RIDURRE CONSUMI ENERGETICI E IMPATTO AMBIENTALE.

Grazie a investimenti per oltre 50 milioni di euro, gli immobili gestiti dall’amministrazione provinciale bolzanina risparmieranno complessivamente quasi il 40% di energia;

Saranno installati 14 impianti fotovoltaici per un totale di circa 800 kW e sistemi di riscaldamento e climatizzazione altamente tecnologici ed efficienti;

Tutti gli edifici riceveranno energia elettrica prodotta e certificata da fonti rinnovabili e 12 di essi saranno trasformati in edifici nZEB (nearly Zero-Energy Building);

Il progetto permetterà la mancata emissione di 36.000 tonnellate di CO2 in atmosfera, equivalenti ai benefici ambientali di 40.000 alberi.

Efficientamento energetico degli edifici della Provincia per ridurre i consumi e limitare l’impatto ambientale. Con questi obiettivi l’amministrazione provinciale di Bolzano ha affidato a ENGIE, operatore di riferimento del comparto energetico, in ATI con Dolomiti Energia Solutions, società del Gruppo Dolomiti Energia, la gestione e riqualificazione energetica di 25 edifici pubblici.

Grazie a un investimento privato di quasi 57 milioni di euro, verranno realizzati interventi innovativi e mirati a ridurre significativamente il fabbisogno energetico combinando l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili con l’ottimizzazione di prestazioni termiche ed elettriche. Saranno installate oltre 20mila lampade a led che utilizzeranno la tecnologia adattiva Human Centric Lighting, una soluzione che consente l’illuminazione più corretta in ogni ora del giorno, modulando temperatura e colore, in funzione al benessere della persona e delle attività che svolge. Verranno installate pompe di calore e caldaie a condensazione di ultima generazione negli edifici per la produzione di energia termica e impianti fotovoltaici sui tetti di 14 edifici per una potenza totale di 768 kW.

Grazie a queste soluzioni, 12 edifici pubblici, tra cui uffici, scuole superiori e una piscina, saranno trasformati in nZEB (Nearly Zero-Energy Building) ovvero ad altissima prestazione, con energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili e un consumo di energia globale quasi nullo: solo il 14 % di quello attuale. I lavori di efficientamento inizieranno nel 2025 e dureranno 2 anni. Il risparmio annuale di energia per la Provincia di Bolzano sarà pari al 38% con un taglio complessivo di 36.000 tonnellate di CO2 in atmosfera, corrispondenti ai benefici ambientali della piantumazione di 40.000 alberi.

Per la pubblica amministrazione, questa trasformazione dell’edilizia pubblica non solo contribuirà a migliorare l’ambiente e il benessere nelle proprie strutture, ma segnerà anche un passo in avanti significativo verso uno sviluppo sostenibile del centro urbano. “Gli obiettivi del ‘Piano Clima Alto Adige 2040’, volti a ridurre le emissioni di CO₂, aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e ridurre i consumi energetici, sono ambiziosi” – afferma il Presidente Arno Kompatscher – “il progetto ‘Building Renovation Plus’ contribuirà al raggiungimento di questi obiettivi, grazie a interventi concreti sul patrimonio immobiliare provinciale; un segnale tangibile dell’impegno della Provincia nel promuovere la sostenibilità.” Christian Bianchi, assessore provinciale alla Valorizzazione del Patrimonio aggiunge “con il Building Renovation Plus vogliamo trasformare la Provincia di Bolzano in un esempio virtuoso di innovazione nella gestione immobiliare, un modello replicabile non solo a livello locale, ma anche su scala nazionale.

Crediamo che questo progetto possa aprire la strada a nuove pratiche di sostenibilità ed efficienza, consolidando il nostro ruolo di pionieri in questo settore” “La collaborazione e la sinergia tra enti pubblici e operatori privati è fondamentale quando si lavora con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del territorio”, afferma Marco Massaria, Direttore Area Nord di ENGIE Italia. “L’impegno costante di ENGIE è quello essere un partner affidabile e solido per le Amministrazioni Pubbliche nella realizzazione di progetti importanti di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comune, in linea con i percorsi di decarbonizzazione previsti dai piani energetici europei e nazionali”.

“Siamo orgogliosi di poter accompagnare questo importante intervento di efficientamento energetico degli edifici pubblici della provincia di Bolzano, progetto che si inserisce nella strategia industriale del nostro gruppo per accompagnare le amministrazioni pubbliche nel loro percorso di transizione energetica e sostenibilità” ha commentato Francesco Righi, CEO di Dolomiti Energia Solutions. “ Le soluzioni energetiche che adotteremo infatti, non hanno solo un valore economico ed ambientale ma anche una elevata valenza sociale in considerazione dell’importanza che scuole ed uffici rappresentano per le comunità locali.”