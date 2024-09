GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * “ENERGY E INFRASTRUCTURE DEAL OF THE YEAR”: GRANELLA, «ORGOGLIOSI DEL PREMIO RICEVUTO, PER ACQUISIZIONE DEL 40% HDE»

14.10 - giovedì 26 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Gruppo Dolomiti Energia ha ricevuto il premio “Energy & Infrastructure Deal of the Year”: riconoscimento nazionale per la recente operazione di acquisizione del 40% di Hydro Dolomiti Energia da Macquarie Asset Management.

Un nuovo importante traguardo per il Gruppo Dolomiti Energia. In occasione del Private Capital Cocktail 2024, presso la sede milanese di Latham & Watkins, il Gruppo ha ricevuto il premio “Energy & Infrastructure Deal of the Year” per la maggior operazione di Private Capital nel settore energia e infrastrutture in italia nel 2024. L’operazione, dal valore di oltre 400 milioni di euro ha permesso l’acquisizione del 40% di Hydro Dolomiti Energia, società di cui il Gruppo già controllava il 60%.

Stefano Granella, CEO del Gruppo Dolomiti Energia, ha dichiarato: “Questo premio è motivo d’orgoglio e un riconoscimento per tutto il Gruppo, che ora controlla il 100% di Hydro Dolomiti Energia. Questa acquisizione segna un’accelerazione nel nostro percorso di crescita e permetterà di valorizzare la catena dell’energia e di offrire nuove soluzioni ai clienti. Consentirà di contribuire a un futuro energetico più verde per l’Italia, oltre a determinare un passo significativo nel rafforzamento della leadership del Gruppo nel settore”.