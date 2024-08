GRUPPO DOLOMITI ENERGIA E GRUPPO IVPC * PARTNERSHIP: GRANELLA – VIGORITO, «ENERGIE RINNOVABILI, AL VIA LA COLLABORAZIONE»

15.07 - giovedì 8 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

GRUPPO DOLOMITI ENERGIA E GRUPPO IVPC partnership strategica nel settore delle energie rinnovabili.

Gruppo Dolomiti energia e IVPC, due leader nel campo delle energie rinnovabili in Italia annunciano una partnership strategica volta a diversificare le fonti di produzione energetica e a sfruttare sinergie di know-how per favorire l’espansione di entrambe le realtà e creare valore per tutti gli stakeholder.

“Siamo entusiasti di collaborare con IVPC un partner di comprovata esperienza nel settore delle energie rinnovabili”. – ha dichiarato Stefano Granella CEO del Gruppo Dolomiti energia – “Questa partnership ci permetterà di diversificare, in linea con quanto previsto dal piano industriale al 2027, le nostre fonti di produzione energetica, un passo strategico fondamentale per il nostro futuro. Inoltre, siamo certi che il trentennale know-how del Gruppo IVPC e l’esperienza del suo fondatore Oreste Vigorito, un pioniere dell’eolico in Italia, rappresenteranno un valore aggiunto importante per accelerare la nostra crescita.”

Oreste Vigorito Presidente di IVPC ha commentato: “l’intesa raggiunta con il Gruppo Dolomiti energia, player di primo piano nel settore energetico nazionale, rappresenta per noi un’opportunità straordinaria. Questa partnership ci consentirà di espanderci ulteriormente e di consolidare la nostra presenza nel settore delle energie rinnovabili. Siamo convinti che l’unione delle nostre competenze permetterà ad entrambe le aziende di crescere ulteriormente insieme e di raggiungere nuovi traguardi. Colgo l’occasione per ringraziare Stefano Renza e Sandro Dalla Torre rispettivamente CFO del Gruppo IVPC e responsabile Finanza, M&A e Risk Management del Gruppo Dolomiti Energia, per il prezioso contributo che ha permesso di raggiungere l’accordo tra le parti”.

Nel dettaglio i due Gruppo hanno siglato un accordo che prevede un’offerta non vincolante con esclusiva a cui seguirà nei prossimi mesi una fase di due diligence per arrivare a un’offerta vincolante, con l’obiettivo di finalizzare l’accordo entro la fine dell’anno.

IVPC è stata seguita da Lazard e ING in qualità di advisor finanziari.