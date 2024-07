GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * ARCO (TN): «INAUGURATA LA NUOVA SEDE OPERATIVA DI SET DISTRIBUZIONE»

16.02 - martedì 9 luglio 2024

È stata inaugurata oggi, martedì 9 luglio, la nuova sede di SET Distribuzione ad Arco in via Linfano 2, alla presenza dei vertici del Gruppo Dolomiti Energia e del vicesindaco di Arco Roberto Zampiccoli, del sindaco di Riva del Garda Cristina Santi, del sindaco di Dro e presidente della Comunità Alto Garda e Ledro Claudio Mimiola e dell’assessore all’industria e alle energie rinnovabili del Comune di Ledro Dario Trentini. La nuova struttura rappresenta un passo importante per il Gruppo Dolomiti Energia, che attraverso SET Distribuzione gestisce oltre mille chilometri di rete elettrica e serve 26 mila utenze solo in quest’area.

“Siamo presenti ad Arco dal 2005”, spiega Francesco Faccioli, CEO di SET Distribuzione. “Il lavoro e il costante impegno del personale operativo stanziato in questa nuova sede, ristrutturata seguendo i criteri di efficienza energetica, garantirà agli abitanti dei comuni dell’Alto Garda una risoluzione ancora più rapida in caso di guasti, standard di servizio e qualità dell’energia ancora più elevati, e una rete moderna, resiliente e rispettosa dell’ambiente.”

Inoltre, SET Distribuzione si occupa degli allacciamenti dei nuovi impianti di produzione, come il fotovoltaico: in ottica di efficientamento energetico, cittadini e imprese dell’Alto Garda potranno dunque contare su un servizio rapido e attento alle esigenze energetiche di ciascuno.

La nuova sede di Arco non solo rafforza la presenza del Gruppo Dolomiti Energia sul territorio, ma rappresenta anche un ulteriore passo avanti nel percorso verso un futuro energetico più sostenibile e innovativo per l’intera comunità dell’Alto Garda.

“Vogliamo essere protagonisti della transizione energetica e il punto di riferimento per la distribuzione dell’energia in Trentino”, ha affermato Stefano Granella, CEO del Gruppo Dolomiti Energia. “Ogni giorno, in sinergia con il territorio, siamo vicini a cittadini, imprese ed enti pubblici, che possono contare su una rete elettrica sicura e performante, e sulla nostra presenza capillare ed efficiente. Questo anche grazie alla rinnovata sede di Arco, un luogo strategico da cui presidiare, monitorare e sviluppare la rete di distribuzione nell’area dell’Alto Garda.”

SET Distribuzione, parte del Gruppo Dolomiti Energia dal 2005, gestisce il servizio di distribuzione dell’energia elettrica in gran parte della provincia autonoma di Trento, fornendo energia a oltre 344 mila clienti. Con squadre operative dislocate su tutto il territorio, un centro di telecontrollo e telegestione attivo 24 ore su 24 e costanti investimenti per l’innovazione delle reti, SET garantisce che l’energia sia disponibile ogni giorno in continuità e sicurezza, secondo i più alti standard di qualità e innovazione.