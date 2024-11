GRUPPO “DÀI NÈTA” * ROVERETO (TN): «LE LOCANDINE DELLA PROSSIMA USCITA IN PROGRAMMA»

12.21 - martedì 12 novembre 2024

In allegato le locandine della prossima uscita in programma del gruppo Dai Nèta de La Foresta – Accademia di comunità di Rovereto per sabato 16 novembre 2024.

Questa periodica uscita di raccolta rifiuti in natura avrà come ritrovo il parcheggio del Popo in via delle Fosse a Rovereto ad ore 10:00 per una mattinata di pulizia. Questa volta esploreremo un posto nuovo per raccogliere i rifiuti dispersi.

La partecipazione è libera, basta solo esser muniti di buona volontà, scarpe buone ed eventualmente guanti da lavoro. Sacchi ed altri guanti verranno forniti.

Gruppo “Dài Nèta”