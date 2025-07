GRUPPO CONSILIARE VITA – CONSIGLIO PAB * SOVRANITÀ SANITARIA: «ROMA RESPINGE IL REGOLAMENTO SANITARIO OMS, KOMPATSCHER LO AVEVA GIUDICATO ‘RIDICOLO’»

08.07 - domenica 20 luglio 2025

Il governo italiano respinge le modifiche al Regolamento sanitario internazionale dell’OMS, facendo esattamente ciò che il Governatore della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher aveva definito “ridicolo” il 5 giugno 2025 in Consiglio provinciale

Poco prima della scadenza del termine, il governo italiano ha respinto le modifiche al Regolamento sanitario internazionale approvate il 1° giugno 2024 dall’Assemblea generale dell’OMS (il 1° giugno 2024 ero a Ginevra per partecipare a una conferenza stampa internazionale di giuristi ed a una grande manifestazione davanti alla sede dell’OMS, dove sono stata invitata come relatrice).

Le modifiche deliberate dall’OMS avrebbero comportato un trasferimento sostanziale di competenze, e dunque di sovranità, ad un’OMS controllata da privati attraverso il finanziamento e che gode di ampia immunità e, dunque, di fatto è senza controllo giurisdizionale!

Con la mia mozione n. 277/25 presentata in Consiglio provinciale dell’Alto Adige

avevo invitato il Consiglio provinciale dell’Alto Adige, al fine di impedire la rinuncia alla sovranità dell’Italia e quindi all’autonomia dell’Alto Adige, a obbligare il governo provinciale dell’Alto Adige, nella persona del presidente della provincia, a chiedere immediatamente al presidente del governo nazionale con la massima urgenza, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 400 del 23.08.1988, la convocazione della Conferenza permanente per le relazioni tra lo Stato, regioni e province autonome al fine di respingere con efficacia giuridica da parte della Repubblica Italiana, entro il termine del 19 luglio 2025, le modifiche al Regolamento sanitario internazionale (RSI), e ciò al fine di garantire non solo la sovranità dell’Italia – che deve essere mantenuta in base alla Costituzione della Repubblica Italiana -ma anche l’Autonomia dell’Alto Adige, che dipende dalla sovranità dello stato nazionale in una comunità di destino.

Il presidente della Provincia Autonoma Arno Kompatscher, nella sua presa di posizione riguardo alla mia mozione, ha ritenuto “ridicola” la mia preoccupazione per la rinuncia alla sovranità da parte dell’Italia e quindi per la rinuncia all’Autonomia all’Alto Adige, e la maggioranza del Consiglio provinciale ((SVP, TEAM K, Verdi, Liberali, Fratelli d’Italia, La Civica) ha ritenuto che il non rigetto delle modifiche al RSI non fosse un problema.

Curiosa la posizione dei due consiglieri di FdI nel Consiglio provinciale altoatesino.

Gli Stati membri dell’OMS avevano tempo fino al 19 luglio 2025, ovvero entro oggi, per opporsi alle modifiche del Regolamento Sanitario Internazionale.

Se uno Stato membro si oppone a tali modifiche, queste non entrano in vigore per lo Stato membro in questione.

Se non viene sollevata alcuna obiezione, le modifiche entrano automaticamente in vigore senza necessità di ratifica da parte del Parlamento.

Fortunatamente, all’ultimo momento l’Italia si è opposta a queste modifiche fatali dell’IGV.

Ma questo non basta. Meccanismi autoritari di ampia portata sono già stati installati a livello dell’Unione Europea. Si veda la cosiddetta “lotta alla disinformazione” e l’obbligo degli Stati membri di aderirvi, nonché la censura de facto che ne deriva e l’abuso di potere da parte delle autorità e della magistratura, in particolare in Stati membri UE come la Germania.

L’Italia, come l’Austria e alcuni altri paesi dell’UE, ha almeno adesso – visto anche l’insistente protesta di tanti giuristi, esperti della sanità ecc. – tirato il freno e fermato, e, dunque, almeno a breve termine questo fatale sviluppo autoritario a livello internazionale è stato bloccato.

Molto problematico è che l’UE abbia già approvato le modifiche al Regolamento Sanitario Internazionale, un fatto dovuto alla circostanza che la Commissione europea è caratterizzata da corruzione e comportamenti illegali e ad un Parlamento europeo per molti ragioni non funzionante.

Qui il mio comunicato stampa del 5 giugno 2025, di cui nessun media altoatesino del sistema ha ritenuto necessario portare una notizia:

L’argomento non ha interessato minimamente i media altoatesini, che non hanno informato la popolazione su una questione così importante!

Forse questa volta si ha adempie il dovere di informazione che hanno in particolare quei media, in primis la RAI, che sono finanziati con i soldi di tutti noi?

Se anche questa volta la RAI & Co. non dovessero riprendere questo comunicato stampa, lo considererò un caso lampante per il Comitato Provinciale per le comunicazioni.

Ignorare sistematicamente comunicati stampa con informazioni rilevanti di una Consigliera eletta al Consiglio provinciale dell’Alto Adige, è una questione che deve essere chiarita con urgenza, non nel mio interesse personale, ma nell’interesse della popolazione che ha diritto all’informazione!

