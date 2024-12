GRUPPO CONSILIARE VITA – CONSIGLIO PAB * COVID: «REVISIONE CRITICA DA PARTE DELLA GIUNTA? LA CONFERENZA STAMPA (4/12)»

11.47 - lunedì 2 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Revisione critica delle misure Covid da parte della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano? Non ci siamo proprio! Ora ci pensiamo NOI! L’Assessore alla Salute Hubert Messner continua a negare persino il contenuto del foglio illustrativo dei cosiddetti vaccini Covid-19 e denigra uno scienziato dirigente dell’Istituto Superiore di Sanità e il suo importante studio scientifico! Per questo motivo adesso ci pensiamo NOI!

È ovvio che i responsabili di disinformazione e manipolazione non potranno mai effettuare una revisione critica in modo obiettivo e imparziale. Una revisione critica è però indispensabile anche per le future decisioni politiche. Per questo motivo, NOI ora prendiamo in mano la revisione!

Il prossimo 4 dicembre 2024 alle ore 9 presso il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, Sala di Rappresentanza, l’inizio della necessaria revisione critica con rappresentanti del comparto sanitario e con Dott. Maurizio Federico, responsabile dirigente del Center for Global Health – Istituto Superiore di Sanità

///

Aufarbeitung durch Südtiroler Landesregierung der Corona-Maßnahmen? Fehlanzeige! Jetzt übernehmen WIR! Gesundheitslandesrat Hubert Messner leugnet beharrlich sogar den Inhalt der Packungsbeilage der sog. Covid-19-Impfstoffe und würdigt führenden Wissenschaftler der Obersten Italienischen Gesundheitsbehörde und dessen wichtige neue Studie herab!

Verantwortliche für Desinformation und Manipulation können bekanntlich nicht objektiv und unbefangen aufarbeiten. Eine objektive Aufarbeitung ist aber auch für zukünftige politische Entscheidungen notwendig.

Daher übernehmen jetzt WIR!

Am kommenden 4. Dezember 2024 um 9 Uhr im Südtiroler Landtag, Repräsentationssaal, der Beginn der Aufarbeitung. mit Vertretern der Gesundheitsberufe und mit Dott. Maurizio Federico, Leiter des National Center for Global Health des Istituto Superiore di Sanità (Oberste Italienische Gesundheitsbehörde)