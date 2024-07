GRUPPO CONSILIARE PAT FDI * LAVORI PUBBLICI: “ CONTRATTI D’APPALTO, DEPOSITATO DDL PER PORTARE L’IMPORTO DI ANTICIPAZIONE AL 20%”

14.44 - lunedì 1 luglio 2024

A partire dall’inizio della pandemia dovuta al virus SARS-CoV-2 si sono susseguiti una serie di eventi imprevedibili che, oltre ad aver causato gravi problemi umanitari, hanno determinato un repentino e inaspettato mutamento della situazione economica nazionale e provinciale che si è tradotto anche in un generalizzato aumento del costo che le imprese devono sostenere per garantirsi l’approvvigionamento delle materie prime (il cui costo si è impennato a seguito dell’introduzione di misure come il Superbonus e le altre detrazione in materia edilizia) e del denaro necessario per far fronte alle spese quotidiane.

Nel difficile contesto in cui le aziende impegnate nello svolgimento di lavori pubblici si trovano a dover operare, l’importo di anticipazione sul contratto di appalto rappresenta uno strumento di fondamentale importanza, in quanto consente agli operatori economici di poter disporre di risorse indispensabili per avviare i lavori e nel contempo rispettare i tempi e gli impegni assunti con le amministrazioni aggiudicatrici.

A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice dei contratti pubblici, strumento di fondamentale importanza nell’ottica di procedere ad un riordino e alla semplificazione della normativa in materia (in linea con gli obiettivi perseguiti dal PNRR), la Provincia di Trento è intervenuta sulla legislazione al fine di adattare le disposizioni dettate a livello nazionale al contesto territoriale. Si evidenzia tuttavia come – nel momento storico che stiamo vivendo – la scelta di individuare nella percentuale del 5% sul totale del contratto d’appalto il valore dell’importo di anticipazione, rappresenti una lacuna importante per le imprese che si trovano ad operare all’interno del contesto trentino.

Per questo motivo, il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia ha depositato un disegno di legge – a prima firma del Capogruppo Daniele Biada – che interviene sulla legge provinciale 1993, al fine di adeguare la disciplina sulle anticipazioni alle imprese appaltatrici a quanto previsto dal Nuovo Codice dei contratti pubblici, ovverosia elevando la percentuale dell’anticipazione dal 5 al 20% (con la possibilità, comunque, per le amministrazioni aggiudicatrici – nella fase di predisposizione dei documenti di gara – di prevedere un’anticipazione fino al massimo al 30%) e sancendo che l’importo venga erogato entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza.

Soddisfatto il primo firmatario Daniele Biada che commenta: “E’ un disegno di legge che cerca di andare incontro alle esigenze delle nostre categorie economiche, nell’ottica di riuscire ad aprire il mondo degli appalti anche alle piccole e medio imprese trentine. La Pubblica Amministrazione ha il compito mettere in campo tutte le azioni necessarie al fine di garantire lo sviluppo e il progresso dell’economia locale. Questo provvedimento va esattamente in quella direzione”.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Cons. Daniele Biada

Cons. Carlo Daldoss

Cons. Christian Girardi