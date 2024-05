GRUPPO CONSILIARE ISERA SMART (TN) * AUTOVELOX ZONA MOSSANO: «STANZIATI DALLA GIUNTA 50 MILA EURO, SPESA ESAGERATA ED IRRISPETTOSA»

10.10 - martedì 21 maggio 2024

Messa in sicurezza dell’autovelox in zona Mossano: una spesa esagerata e irrispettosa”. Come gruppo consiliare di Isera Smart apprendiamo dai giornali di domenica 19 maggio 2024 che la Giunta comune di Isera ha stanziato quasi 50 mila euro per mettere in sicurezza l’Autovelox che, nei primi mesi del 2024 era stato installato nella zona del Mossano e che quasi immediatamente era stato abbattuto dall’ormai famoso “fleximan”.

Ora, già per il fatto che una delibera di giunta contenente scelte così importanti da un punto di vista economico venga trasmessa prima ai giornali che ai gruppi consiliari (non è infatti pervenuto alcun verbale o delibera né al nostro gruppo di minoranza né, a quanto sappiamo, al gruppo di maggioranza!) dovrebbe far riflettere, ma andiamo oltre alla forma (che in ormai 4 anni di Amministrazione Luzzi è sempre stata svilente nei confronti del Consiglio Comunale!), e fermiamoci sulla sostanza.

In un Comune come Isera, dove poche settimane fa è stato approvato l’ennesimo bilancio previsionale contente una voce di 170 mila euro relativa all’addizionale comunale IRPEF, e dove si paga la retta più alta di tutto il Trentino per iscrivere i propri figli all’asilo nido, la Giunta comunale, senza sentire l’esigenza di confrontarsi con il Consiglio, delibera di spendere quasi 50 mila euro per mettere in sicurezza un autovelox.

Ci sembra davvero eccessivo e, se vogliamo, anche offensivo nei confronti di tutti quei cittadini che ormai da anni versano una tassa addizionale per sostenere il bilancio pubblico!

Come gruppo di minoranza, negli scorsi mesi, ci eravamo espressi favorevolmente all’installazione del rilevatore di velocità, visti i numerosi incidenti, purtroppo anche mortali, che si continuano a verificare sul tratto di strada in oggetto, e ci siamo anche esposti per denunciare l’atto di abbattimento dello strumento. Però davvero non possiamo accettare che, per evitare un nuovo atto vandalico, vengano spese queste cifre!

Oltretutto, nemmeno ci tornano i conti, visto che ci era stato riferito dal Sindaco che l’impianto di videocamera fosse già stato installato.

Comunque, le scelte sono già state prese e noi non abbiamo, anche questa volta, avuto la possibilità di dire la nostra, ma solo di prendere atto.

La speranza è che questo ultimo anno di amministrazione passi in fretta, e poter finalmente avere anche a Isera un’Amministrazione che, oltre a dare le multe, trovi 50 mila euro da investire anche per il decoro urbano, l’illuminazione pubblica, le famiglie e la vita sociale e associazionistica del territorio. Isera, riteniamo, valga molto di più di un autovelox.

Emanuele Valduga

Anna Brescia

Isabella Calvetti

Franco Nicolodi