GRUPPO CONSILIARE “FASSA” * NUOVA SEDE COMUN GENERAL: IORI, «EX CASERMA VITTORIO VENETO, VANO IL NOSTRO TENTATIVO DI EVITARE DISTRUZIONE E RICOSTRUZIONE»

Niente da fare, anche il nostro ultimo (in ordine cronologico) tentativo di evitare la distruzione e ricostruzione dell’ex Caserma Vittorio Veneto per lasciare spazio alla nuova sede del Comun general è stato vano.

Abbiamo portato in aula una mozione che chiedeva di sospendere l’iter, viste le perplessità della nostra gente, vista la vicinanza temporale al termine del mandato elettorale, ma la votazione non ha avuto esito positivo. L’attuale amministrazione guidata dal Procurador Detomas ha deciso che questa è la sua scelta definitiva. Quale scelta?

Utilizzare 4 milioni di risorse pubbliche per fare nuovi uffici e realizzarli attraverso un concorso di idee costato più di 200.000€ e che ha fatto sì che la scelta del progetto da realizzare sia stata presa non dagli amministratori (ma allora cosa sono stati votati a fare?!) ma da una commissione tecnica.

Ebbene, quindi, un edificio storico verrà abbattuto e sostituito da un edificio che di legato alla nostra cultura, alla nostra tradizione, non ha nulla.

Un ultimo tentativo, quello di questa sera, che sembra comunque abbia stimolato una riflessione in alcuni dei consiglieri che sostengono l’attuale maggioranza, viste le numerose assenze nei banchi di chi dovrebbe appoggiare convintamente questa scelta. Assenze casuali? Non proprio.

Alla nostra decisione di abbandonare l’aula per protesta, siamo stati richiamati ad un senso di responsabilità da parte del Presidente del Consei; nei punti successivi all’ordine del giorno c’erano da assegnare i contributi alle associazioni e da attivare il progetto skibus.

Noi, ci abbiamo messo la faccia e abbiamo garantito l’approvazione di questi due importanti atti, proprio mentre un consigliere della maggioranza si stava mettendo in macchina per raggiungere la sede del Consei e permettere di continuare lo svolgimento dell’assemblea… eh già perché il punto “critico” della serata era ormai superato e non sarebbe più stato necessario votare malvolentieri un progetto che non piace; non lo diciamo solo noi, ma solo noi abbiamo avuto il coraggio di metterci la faccia e dirlo chiaramente.

Gruppo Consiliare FASSA – Il Capogruppo

Matteo Iori