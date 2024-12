GRUPPO CASSA CENTRALE * MICROSOFT: MARGINI, «RINNOVATA LA PARTNERSHIP STRATEGICA, AL CENTRO TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE»

13.00 - martedì 3 dicembre 2024

Rinnovata la partnership strategica con Microsoft Tecnologia e innovazione al centro del futuro del Gruppo Cassa Centrale.. Allitude annuncia il rinnovo della partnership strategica con Microsoft, consolidando così un legame che rappresenta un pilastro fondamentale nel percorso di trasformazione digitale del Gruppo Cassa Centrale.

Una collaborazione che permette ad Allitude di accedere a soluzioni all’avanguardia, mettendo a disposizione delle banche piattaforme cloud avanzate, strumenti di collaborazione per migliorare la produttività dei team e innovazioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

“Le soluzioni di Intelligenza Artificiale offrono nuove opportunità per liberare creatività e produttività, aiutando i professionisti all’interno delle organizzazioni a concentrarsi sulle attività a valore aggiunto” ha dichiarato Biagio Basco Direttore Industry Financial Service di Microsoft Italia. “Siamo particolarmente felici del progetto avviato dal Gruppo Cassa Centrale, con il nostro partner Allitude, che va nella direzione di abbracciare le nuove tecnologie per scenari di crescita e sviluppo organizzativo”. Un elemento di novità della partnership con Microsoft è l’inclusione nel piano di trasformazione digitale di Microsoft 365 Copilot, soluzione basata sull’intelligenza artificiale rivolta al personale interno.

“In un contesto dove l’intelligenza artificiale sta diventando una risorsa strategica sempre più diffusa nelle aziende di tutto il mondo, anche il nostro Gruppo ha iniziato un percorso di avvicinamento e accompagnamento delle persone in questa direzione” ha dichiarato Manuele Margini, CIO di Cassa Centrale Banca e Amministratore Delegato di Allitude. “Abbiamo, infatti, già avviato una prima sperimentazione interna su Microsoft 365 Copilot che intendiamo proseguire e rafforzare per esplorare le potenzialità del prodotto e valutare i benefici conseguibili sulle nostre persone, sull’efficientamento delle loro attività e sull’acquisizione di nuovi strumenti e risorse per migliorare la qualità del loro lavoro. I risultati iniziali sono molto promettenti e rafforzano la nostra volontà di adottare tecnologie di frontiera, come alleati per abilitare la trasformazione digitale del Gruppo Cassa Centrale”.

Il rinnovo della Partnership con Microsoft rappresenta un chiaro segnale dell’impegno del Gruppo nel mantenere e rafforzare un ecosistema digitale sicuro, performante e in linea con i più alti standard globali.

Un impegno che si manifesta anche nel lavoro sinergico che le due aziende, insieme ad altri partner, stanno sviluppando all’interno del Centro di Eccellenza PwC di Trento. Attraverso la consolidata partnership e collaborazione con PwC, primaria società di consulenza, il Gruppo si sta infatti concentrando su progetti tecnologici avanzati, realizzando use case innovativi che mirano a migliorare i servizi offerti alle banche.

L’attenzione all’innovazione del Gruppo si riflette, in particolare, nell’esplorazione parallela dell’intelligenza artificiale: da un lato, attraverso Microsoft 365 Copilot, per migliorare l’esperienza delle persone nel lavoro di tutti i giorni e, dall’altro, mediante soluzioni verticali sviluppate e testate nel Centro di Eccellenza PwC.

Queste iniziative dimostrano la chiara volontà del Gruppo di continuare a investire in tecnologie che possano generare benefici concreti e duraturi, per le singole banche e per il Gruppo in generale.