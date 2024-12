GRUPPI DOLOMITI ENERGIA ED EPICO * “HYDROWATT SHP“: «SIGLATO IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, PER L’ACQUISIZIONE DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE»

12.02 - lunedì 2 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Gruppo Dolomiti Energia e il Gruppo EPICO hanno siglato il contratto di compravendita per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Hydrowatt SHP srl. L’operazione sarà conclusa all’inizio del 2025, subordinatamente all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per il suo perfezionamento e all’avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto. L’Enterprise Value relativo al perimetro oggetto dell’operazione è pari a 15 milioni di euro, considerando anche futuri earnout legati a due impianti non ancora in esercizio.

L’operazione comprende 14 impianti fotovoltaici ubicati fra Marche, Abruzzo, Lazio e Molise, con una potenza complessiva di 13,1 MW. Il Gruppo intende valutare la possibilità di partecipare con gli impianti acquisiti allo schema di autoconsumo a distanza con aziende energivore. L’obiettivo è valorizzare le sinergie di Gruppo generando servizi innovativi per la transizione energetica.

“Questo accordo – ha dichiarato Stefano Granella, CEO del Gruppo Dolomiti Energia – si inserisce nel nostro piano di crescita e ci consentirà di creare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder. Le sinergie derivanti da questa operazione contribuiranno a ottimizzare la nostra catena del valore, generando nuove opportunità per i business del Gruppo. Questa acquisizione ci consentirà di sviluppare nuovi servizi per i nostri clienti, rafforzando il nostro ruolo di abilitatore della transizione energetica e consolidando la nostra posizione di leader della sostenibilità.”

“Lo standing dell’acquirente e il suo interesse per il nostro portafoglio di impianti fotovoltaici – ha dichiarato Flavio Andreoli Bonazzi, Presidente del Gruppo energetico EPICO – ci inorgoglisce e certifica la validità dei nostri progetti e il loro elevato standard. L’operazione conferma inoltre le capacità e il know how del team interno in termini di progettazione, autorizzazione e costruzione di impianti fotovoltaici con potenza compresa tra 1MW e 10MW, che, una volta, realizzati possono sia essere valorizzati cedendoli a operatori delle rinnovabili sia andare ad ampliare il portafoglio di impianti di proprietà di EPICO.

“L’operazione – ha dichiarato Valerio Andreoli Bonazzi, Amministratore Delegato del Gruppo energetico EPICO – si inserisce nella nostra strategia di crescita che, oltre all’aumento della potenza installata e della produzione di energia da fonte idrica e solare, prevede il consolidamento della business line di fornitura di servizi a investitori industriali e finanziari attraverso accordi di sviluppo e co-sviluppo di pipeline fotovoltaiche”.