GRUPPI DOLOMITI ENERGIA E IVPC * RINNOVABILI: «INAUGURATO UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD APRICENA, IN PUGLIA»

La messa in esercizio di un nuovo impianto fotovoltaico situato ad Apricena in Puglia rappresenta il successo della prima iniziativa nata dalla partnership siglata recentemente fra il Gruppo Dolomiti Energia e il Gruppo IVPC. L’impianto, con una capacità installata di 4,4MW di potenza, utilizza le più avanzate tecnologie fotovoltaiche, tramite un impianto a inseguimento, per ottimizzare la conversione dell’energia solare in energia elettrica. L’impianto è progettato per generare annualmente 8.000 MWh/anno di energia pulita, sufficiente ad alimentare 4.000 abitazioni e permetterà di evitare l’emissione in atmosfera di circa altre 2.000 tonnellate di anidride carbonica ogni anno. Il sistema è dotato di dispositivi di monitoraggio avanzati per garantire massima efficienza e affidabilità nella produzione energetica.

Questo progetto si inserisce pienamente nella strategia di crescita sostenibile del Gruppo che raggiunge una potenza di circa 147 MW di impianti eolici e fotovoltaici in esercizio e in costruzione. L’obiettivo è accelerare la decarbonizzazione del settore, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali e internazionali.

Con questo nuovo impianto, Il Gruppo Dolomiti Energia conferma la propria leadership nel settore delle energie rinnovabili, distinguendosi per un portafoglio di impianti di generazione 100% rinnovabili.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa realizzazione – ha commentato Stefano Granella CEO del Gruppo Dolomiti Energia – che ha permesso di riqualificare l’area di una cava di pietra calcarea di Apricena, dismessa e ripristinata allo stato originario, trasformandola in una fonte produttiva capace di fornire al territorio e al sistema elettrico nazionale nuova energia rinnovabile.