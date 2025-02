GRUPPI DOLOMITI ENERGIA E IVPC * PARTNERSHIP: GRANELLA, «PASSO STRATEGICO, PER GENERARE VALORE SOSTENIBILE»

17.10 - mercoledì 12 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Gruppo Dolomiti Energia e il Gruppo IVPC, due leader nel settore delle energie rinnovabili in Italia, hanno perfezionato il closing per la creazione di una partnership strategica. L’accordo mira ad ottimizzare le sinergie tra i due Gruppi, integrando le rispettive competenze per favorire una crescita reciproca e generare valore per tutti gli stakeholder coinvolti.

L’operazione si è realizzata a seguito dell’avveramento di tutte le condizioni sospensive tipiche di transazioni di questa natura. L’Enterprise Value relativo al perimetro oggetto dell’operazione si attesta intorno a 179 milioni di euro.

L’ingresso del Gruppo Dolomiti Energia nel capitale di alcune società del Gruppo IVPC che detengono asset e che sono specializzate nello sviluppo e nella gestione e manutenzione di impianti eolici e fotovoltaici, anche per conto terzi, apre nuove opportunità di crescita e sinergie tra i due Gruppi.

La partnership comprende circa 66 MW di impianti eolici e fotovoltaici già in esercizio, oltre a 30 MW attualmente in costruzione, tutti distribuiti nel sud Italia.

A questi si aggiunge una pipeline di ulteriori progetti per circa 867 MW, suddividi in diverse fasi di sviluppo, con circa 72 MW già autorizzati e altri 212 MW in fase avanzata di autorizzazione.

Le parti procederanno allo sviluppo di nuovi progetti nell’ambito delle energie rinnovabili così come esploreranno ulteriori sinergie e nuove iniziative in aree territoriali dove entrambe sono già presenti creando significative opportunità di espansione anche per altri business al di la dei tradizionali territori di riferimento.

“Siamo pronti per la partenza di questa collaborazione con IVPC, un partner con una consolidata esperienza nel settore delle energie rinnovabili,” ha dichiarato Stefano Granella, CEO del Gruppo Dolomiti Energia. “Questa alleanza è in linea con la strategia di crescita e di diversificazione delle fonti di produzione, delineata nel nostro piano industriale. Si tratta di un passo strategico per accelerare il nostro futuro e per generare valore sostenibile per i nostri stakeholder.

Da oggi il trentennale know-how del Gruppo IVPC, insieme all’esperienza del suo fondatore Oreste Vigorito, il pioniere dell’eolico in Italia, porteranno un valore significativo al nostro sviluppo nazionale.”

“Condividiamo la visione strategica del CEO del Gruppo Dolomiti Energia Stefano Granella convinti che questa alleanza nasca tra due soggetti tradizionalmente leader nei rispettivi settori in cui operano e che la nascente partnership sarà fonte di uno sviluppo industriale di grande successo”, dichiarazione di Oreste Vigorito Presidente di IVPC.