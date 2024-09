GPI – TRENTO * TELEMEDICINA: «SIAMO TRA I VINCITORI DELLA GARA BANDITA DA ARIA SPA, L’IMPORTO È TRA I 26 E 51 MILIONI»

18.13 - giovedì 5 settembre 2024

Il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con Gpi in qualità di mandataria, è tra gli aggiudicatari dei due lotti della gara bandita da Aria S.p.A – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Lombardia – per la stipula di un “Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di Infrastruttura Regionale di Telemedicina”. L’obiettivo è dotare tutte le regioni italiane di un sistema di Telemedicina che rafforzi l’infrastruttura tecnologica e gli strumenti per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati che confluiranno nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

L’importo complessivo dei due lotti ammonta a € 279 milioni, l’RTI di cui Gpi è mandataria potrà beneficiare di una cifra compresa tra € 26,5 milioni e € 53,1 milioni e la quota riservata a Gpi è pari al 60%. La durata del contratto è di 48 mesi.

Saranno attivati i servizi di Televisita, Teleassistenza, Teleconsulto e Telemonitoraggio. Questo significa, a titolo esemplificativo: la possibilità di ricevere assistenza sanitaria a distanza; rilevamento e trasmissione a distanza di parametri vitali e clinici tramite sensori biomedici; migliore assistenza domiciliare. Inoltre, consentirà agli operatori sanitari di adottare nuovi processi per collaborare meglio e in modo organizzato.

All’interno di questo grande progetto Gpi sarà uno dei partner chiave per abilitare modelli operativi finalizzati a migliorare la qualità delle cure, i costi e più in generale l’esperienza sanitaria dei cittadini. Un progetto all’avanguardia che si baserà su requisiti di interoperabilità con l’infrastruttura nazionale su base cloud, sicurezza e privacy, e che porterà all’interno delle strutture sanitarie italiane tecnologie flessibili e scalabili, in linea con le best practice di mercato. Sarà così possibile garantire in ogni contesto operativo l’automazione dei processi clinici e infrastrutturali.

Gpi, ancora una volta, si conferma partner affidabile per affrontare le sfide più innovative in termini di digitalizzazione del sistema sanitario nazionale. Questa gara sarà l’occasione per mettere a punto soluzioni tecnologiche che hanno la potenzialità di ridurre le disparità geografiche attraverso un accesso equo e capillare ai servizi sanitari. In un contesto di aumento delle patologie croniche, Gpi contribuirà con le proprie soluzioni di telemedicina alla sostenibilità del Sistema Sanitario. Un nuovo modo per soddisfare la necessità di bilanciare la distanza fisica con la continuità e la qualità delle cure.