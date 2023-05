GPI – TRENTO * SANITÀ: « AGGIUDICATA LA GARA D’APPALTO SERVIZI CONTACT CENTER REGIONE LOMBARDIA, 280 MILIONI IN 6 ANNI »

16.28 - venerdì 26 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

///

Gpi Spa Società quotata sul mercato EXM, leader italiano nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, informa che il raggruppamento temporaneo di impresa composto dalla sua controllata Contact Care Solutions s.r.l. (mandataria) e da Comdata S.p.A. (mandante), si è aggiudicato la gara per l’affidamento dei servizi di Front Office del Contact Center Regionale della Lombardia.

Il contratto del valore di € 280 milioni (70% la quota per Gpi), ha durata complessiva di 6 anni.

I servizi oggetto di questa gara erano già stati affidati a Gpi. Con la nuova aggiudicazione si riconosce la qualità delle soluzioni e dei servizi proposti e la durata dell’appalto assicura la continuità del servizio ai cittadini, che continueranno a utilizzare il sistema unico regionale di prenotazione per usufruire delle prestazioni sanitarie, dalla semplice visita all’esame diagnostico avanzato.

Il Contact Center Regionale fornirà in modalità multipiattaforma (telefono, e-mail, web-chat, social) informazioni, accesso alle prenotazioni, spostamento e revoca di appuntamenti relativi alle prestazioni sanitarie, nonché supporto alla presa in carico dei pazienti cronici e fragili.

La fornitura oggetto dell’appalto prevede inoltre l’assistenza tecnica a cittadini, farmacisti e operatori sanitari per l’utilizzo dei servizi digitali della sanità della Regione Lombardia, quali prenotazioni on-line, Fascicolo Sanitario Elettronico, servizi on-line della Rete Regionale di Prenotazione eccetera.

Il Contact Center Regionale della Lombardia costituisce il primo punto di contatto e di riferimento per i cittadini del territorio. Gestisce i flussi informativi che prevedono il trattamento di dati sensibili e informazioni di carattere sanitario. Consente inoltre ai cittadini di ottenere indicazioni sui tempi d’attesa delle prestazioni e informazioni relative al sistema sanitario. Per dare una dimensione alla complessità del servizio, basti sapere che nel 2021, per le sole prenotazioni, il Call Center lombardo ha gestito 5 milioni di contatti. Saranno inoltre erogati servizi extra-sanitari, quali l’assistenza al portale Istituzionale Regione Lombardia e alla Centrale Acquisiti Regionale. Gpi conferma la sua leadership nella gestione di servizi di Business Processing Outsourcing (BPO) per l’accesso alle cure in modalità multicanale grazie all’integrazione di servizi di prenotazione e informazione erogati con tecnologie innovative.