GPI – TRENTO * PRIMO SEMESTRE 2025 – CDA: «RICAVI +9,1%, EBITDA +14,8% / AUMENTA L’EBITDA MARGIN DAL 17,2% AL 18,1%»

18.19 - lunedì 29 settembre 2025

GPI: UN PRIMO SEMESTRE DI FORTE CRESCITA ORGANICA

RICAVI +9,1%, EBITDA +14,8%

AUMENTA L’EBITDA MARGIN DAL 17,2% AL 18,1%

• Ricavi € 258 mln (H1 24: € 236 mln, +9,1%)

• EBITDA € 47 mln (H1 24: € 41 mln, +14,8%)

• EBITDA Margin 18,1% (H1 24: 17,2%)

• IFN: € 340 mln (FY 24: € 333 mln)

Il Consiglio di Amministrazione di Gpi S.p.A. (GPI:IM), società leader nel settore software e servizi a supporto della trasformazione digitale della sanità, quotata sul mercato Euronext Milan Tech Leaders, riunitosi in data odierna, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025, redatta secondo i principi contabili IAS/IFRS.

Fausto Manzana, Amministratore Delegato del Gruppo Gpi: «Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo semestre 2025. La crescita che abbiamo ottenuto è sostenuta, in linea con le aspettative del nostro Piano Industriale. I risultati dimostrano la validità della nostra scelta strategica: ci siamo focalizzati sul software, core business del Gruppo e forza trainante per la trasformazione digitale della sanità. È grazie a questa scelta che continuiamo a generare valore, offrendo innovazione e alti standard tecnologici per supportare il miglioramento dei processi di cura e assistenza, dagli ospedali al territorio.

La situazione finanziaria del Gruppo si è ulteriormente rafforzata grazie all’accelerazione nella fatturazione di contratti Consip finanziati dal PNRR, nonché per la recente emissione di due bond che distribuiscono le scadenze del debito sul lungo termine. Si conferma la fiducia che il sistema creditizio e istituzionale accorda alla nostra strategia, comprovata dai risultati raggiunti e definita dal nuovo Piano Industriale. Siamo pronti ad avviare la prossima fase del piano con l’introduzione del nuovo modello organizzativo pensato per ottimizzare i nostri processi, sviluppare l’attività commerciale e accelerare il percorso di internazionalizzazione. La strada che vogliamo seguire è ben definita: continuare a crescere in modo sostenibile, per creare valore nel tempo per i nostri azionisti e per l’intero ecosistema sanitario».

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2025

RICAVI

I ricavi sono pari a € 257,9 mln, in aumento di € 21,5 mln rispetto a € 236,4 mln del primo semestre 2024. Tale incremento (+9,1%) è sostenuto sostanzialmente dalla crescita organica. Gpi offre un set completo di prodotti e servizi progettati per rispondere alle esigenze dei clienti in un sistema complesso e cruciale come quello della sanità.

L’Area Strategica d’Affari (ASA) Software, che rende Gpi leader nel mercato italiano dell’IT sanitario, cresce del 13,4% e porta i ricavi nel primo semestre 2025 a € 156,0 mln. L’ASA Software fornisce soluzioni informatiche per la trasformazione digitale della Sanità, nelle attività di prevenzione, diagnosi e cura. Innova i processi assistenziali negli ospedali, sul territorio e al domicilio dei pazienti, coadiuvando le attività amministrative e supportando le decisioni dei professionisti e dei responsabili del settore sanitario. Un esempio di queste attività è il software per la gestione delle cartelle cliniche elettroniche. L’ASA Software rappresenta il 60,5% dei ricavi totali del Gruppo.

L’ASA Care, nell’H1 25 registra ricavi totali pari a € 80,2 mln, in linea con i € 80,4 mln dell’H1 24. Anche in quest’ambito il Gruppo mantiene il posizionamento di leader del mercato domestico, con circa il 50% della popolazione italiana che si interfaccia con il Gruppo Gpi per le proprie esigenze di prenotazione e di primo contatto con le strutture sanitarie. Il Care rappresenta il 31,1% dei ricavi totali del Gruppo.

Le Altre ASA (Automation e ICT) crescono del 18,2% e raggiungono ricavi pari a € 21,7 mln (€ 18,3 mln nel H1 24), contribuendo così all’8,4% dei ricavi totali del Gruppo.

L’Automation fornisce prevalentemente robot per la gestione efficiente dei magazzini delle farmacie ospedaliere, retail e grossisti. L’ICT offre servizi avanzati di cybersecurity e di manutenzione e assistenza del parco tecnologico degli enti.

RICAVI PER AREA GEOGRAFICA

I ricavi all’estero aumentano del 10,9% rispetto al medesimo periodo del 2024; l’incidenza sul totale dei ricavi registra pertanto un aumento e si porta al 22,5%. Il 71,8% dei ricavi esteri sono prodotti in Unione Europea, concentrati prevalentemente in Francia, Austria, Germania e Spagna. I ricavi extra-UE sono prodotti perlopiù dalle società controllate in loco, principalmente in Messico, Stati Uniti, Arabia Saudita, Regno Unito e Brasile.

EBITDA

L’EBITDA consolidato raggiunge € 46,7 mln, registrando un incremento di € 6 mln (H1 24 € 40,7 mln, +14,7%). La crescita dell’EBITDA è trainata soprattutto dall’ASA Software e dalle soluzioni a maggiore profittabilità (Blood, LIS, Pathology, Imaging, Critical Care). L’EBITDA margin aumenta dal 17,2% al 18,1%.

EBIT

Il risultato operativo è significativamente aumentato e si porta a € 16,6 mln (H1 24 € 7,9 mln).

GESTIONE FINANZIARIA

L’incidenza della gestione finanziaria netta sui ricavi totali è pari al 4,2% (H1 24 1,3%), in particolare per effetto della riduzione dei proventi finanziari. Gli oneri finanziari registrano una diminuzione sia in termini assoluti sia come rapporto degli oneri finanziari sui ricavi.

RISULTATO NETTO

Il risultato netto delle attività continuative si attesta a circa € 3,5 mln, in aumento del 20,5% rispetto ai € 2,9 mln del primo semestre 2024.

CAPITALE INVESTITO NETTO

Il Capitale Circolante Netto aumenta di circa € 14,5 mln rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente, sostanzialmente per effetto dell’aumento dei crediti commerciali per € 1,4 mln e delle attività nette derivanti da clientela per € 9,9 mln. Si evidenzia inoltre la diminuzione dei debiti commerciali per € 2,2 mln. Le rimanenze aumentano per € 1 mln.

Le immobilizzazioni crescono di circa € 3 mln per gli investimenti realizzati principalmente in attività di ricerca e sviluppo, relative soprattutto all’ASA Software e all’adozione del gestionale NetSuite di Oracle, nuovo ERP del Gruppo Gpi.

Il Capitale Investito Netto al 30 giugno 2025 si attesta a circa € 631,7 mln, in diminuzione di € 7,2 mln rispetto al 31 dicembre 2024.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

L’Indebitamento Finanziario Netto (IFN) al 30 giugno 2025 ammonta complessivamente a € 340,4 mln, in aumento di circa € 7,7 mln rispetto alla fine dell’esercizio 2024, in linea con le previsioni del piano industriale.

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto è pari a € 291,3 mln (€ 306,2 mln a fine 2024); la variazione è dovuta sostanzialmente allo stanziamento di € 15,9 mln per i dividendi ordinari erogati a luglio 2025.

DIPENDENTI

Al 30 giugno 2025, il Gruppo registra un organico pari a 7.832 persone (7.656 al 31 dicembre 2024); l’incremento è relativo a personale tecnico dell’ASA Software.

EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE ED EMISSIONI IN SCADENZA

Collocati presso investitori istituzionali (private placement) due prestiti obbligazionari, che potranno anche supportare la crescita in mercati target di interesse per il Gruppo, come ad esempio gli USA:

1) il Prestito Obbligazionario Amortising «Euro 50,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Sustainability Linked Notes due 2031» collocato in data 11 aprile 2025;

2) il Prestito Obbligazionario Bullet «Up to Euro 41,500,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2031» collocato in più tranche, da ultimo in data 27 maggio 2025.

Il valore di rimborso, in scadenza nei 18 mesi successivi alla chiusura al 30 giugno 2025, dei prestiti obbligazionari emessi da Gpi S.p.A., è il seguente:

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO

● Approvato il nuovo Piano Industriale 2025-2029 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2025. Il Piano prevede i seguenti target alla fine del 2029: Ricavi totali >€ 700 milioni con CAGR >8%, ricavi estero tra il 27 e il 30%; EBITDA margin >25%; PFN/EBITDA <2,5x; ROIC >15%.

● Costituita formalmente a febbraio The Drug Cell (TDC), una joint venture francese per la ricerca avanzata nella medicina rigenerativa, focalizzata a sviluppare terapie cellulari all’avanguardia, più accessibili ed economicamente sostenibili. La JV partecipata da Gpi France, ha nominato presidente Sergio Manzana.

● L’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025 ha deliberato: a) di nominare e confermare quale componente del Consiglio di Amministrazione l’Amministratore Andrea Di Santo, già precedentemente cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2025; b) la nomina del nuovo Collegio Sindacale, composto da: Raffaele Ripa (Presidente), Raffaella Piraccini e Paolo Caffi (Sindaci Effettivi), Roberto Cassader, Domenico Sardano e Laura Ceci (Sindaci Supplenti).

● Acquisito il 29 aprile 2025, da parte di Gpi S.p.A., il 100% della società Mondo EDP S.r.l. con sede a Cuneo per € 6,6 mln. La società acquisita si occupa di sviluppo software nel settore HR, in via principale per la Sanità Pubblica. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Gpi aumenta il numero di cedolini paga gestiti mensilmente da 550.000 a 700.000.

● Il 30 giugno scorso, acquisito il restante 35% di TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI S.p.A. S.B. da parte di GPI, divenuto unico azionista.

● Oltre ai numerosi contratti stipulati nel contesto degli accordi quadro Consip, si segnalano le aggiudicazioni delle seguenti gare:

○ il progetto per il nuovo Sistema Informativo Sanitario dell’Alto Adige. Il contratto del valore di circa € 13 mln e della durata di 48 mesi, include l’adozione di Intelligenza Artificiale per l’analisi predittiva della domanda sanitaria (CUP) e l’aggiornamento delle applicazioni di Telemedicina, con funzionalità potenziate per operatori e pazienti.

○ la realizzazione della soluzione digitale di Anatomia Patologica per gli Enti Sanitari della Regione Lombardia. Gpi svilupperà un sistema regionale unico di anatomia patologica, specialità medica che formula diagnosi tramite l’esame dei tessuti, essenziale in oncologia e nei programmi di screening. Il sistema integra l’Intelligenza Artificiale per diagnosi più rapide e precise. L’importo è di circa € 9 mln.

○ la fornitura di due sistemi automatizzati RIEDL Phasys destinati alla gestione ottimizzata dei magazzini farmaceutici di Corofar Distribuzione, per un valore complessivo che supera i € 2 mln. Si tratta di un successo commerciale importante a sostegno della crescita dell’Automation in questo specifico settore.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

● Il 24 luglio 2025 Gpi S.p.A. ha diffuso un comunicato, in nome e per conto di FM S.p.A. (“FM”), in cui FM ha reso noto di essere in trattative con importanti investitori internazionali per una potenziale partnership strategica su GPI S.p.A., da essa controllata, finalizzata alla valorizzazione e alla crescita, anche internazionale, della stessa GPI. In tale ambito, FM ha reso noto che potrebbe essere promossa un’offerta pubblica di acquisto totalitaria finalizzata alla revoca delle azioni GPI dalla quotazione su Euronext Milan. Alla data della diffusione del predetto comunicato, FM ha dichiarato di non aver sottoscritto accordi vincolanti in merito ai termini e alle condizioni, anche economiche, della potenziale operazione e di non aver concesso alcun periodo di esclusiva. Alla data odierna, Gpi S.p.A. non ha ricevuto ulteriori comunicazioni da FM in merito alla potenziale operazione di partnership strategica.

● Gpi è tra gli aggiudicatari della gara Consip “Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino (ed. 2)”, c.d. “Sanità digitale 5”. Sul piano economico il valore massimo dei lotti applicativi aggiudicati, compresa l’eventuale estensione del 20%, è pari a circa € 749 mln. Come da prassi consolidata, anche questa procedura è finalizzata alla conclusione di un “accordo quadro” con più raggruppamenti temporanei di impresa che accedono agli affidamenti con vari gradi di intensità in base al posizionamento di gara.

● Acquisito in data 29 agosto 2025, per € 2,48 mln, l’80% di SINCON s.r.l., con opzioni put-call per il restante 20%. La società acquisita realizza e commercializza soluzioni software e-Health e di e-Gov che incrementano il portafoglio prodotti e consentono a Gpi di rafforzare il proprio posizionamento in Puglia.

● Aperto a Potenza il 25 settembre 2025 Policura Hospital, struttura che si estende su 10.000 mq e conta 80 posti letto. La nuova clinica integra competenze mediche e innovazione tecnologica per contribuire al miglioramento dei servizi per la salute sul territorio lucano e delle regioni limitrofe. La struttura, realizzata da Cliniche della Basilicata S.r.l – società controllata da Gpi S.p.A. – si aggiunge ai due poliambulatori Policura di Trento e Rovereto. Sono presenti apparecchiature diagnostiche ad alta risoluzione, le sale operatorie sono dotate di sistemi integrati per supportare la sicurezza e l’accuratezza degli interventi, la gestione dei percorsi terapeutici avviene attraverso cartelle cliniche digitali che ottimizzano la gestione delle cure e supportano le decisioni dei medici, infine si implementano sistemi di telemedicina per il follow-up clinico e il monitoraggio a domicilio. Policura Hospital è un’opportunità unica di applicare direttamente le tecnologie di Gpi nei processi sanitari.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel primo semestre del 2025, Gpi ha avviato un ampio e articolato percorso di trasformazione organizzativa, in piena coerenza con gli obiettivi delineati dal Piano Strategico Industriale (PSI). Tale processo è stato progettato per accompagnare l’evoluzione del Gruppo garantendo la piena continuità operativa delle attività di ideazione, progettazione, sviluppo e rilascio di soluzioni tecnologiche in ambito sanitario, che da sempre rappresentano il nucleo distintivo e la principale leva di valore dell’azienda.

La nuova struttura, che sarà pienamente operativa dall’inizio del 2026, mira a integrare in un sistema coeso e unitario le diverse realtà che compongono il Gruppo, massimizzando le sinergie industriali e commerciali. Questo passaggio verso un modello a forte connotazione industriale, orientato alla profittabilità e alla generazione di cassa, è cruciale per consolidare il nostro ruolo di leader in Italia e per proiettarci con maggiore forza sui mercati internazionali.

Parallelamente al lavoro sulla struttura, l’impegno operativo nei prossimi mesi sarà focalizzato sul completamento dei progetti e nella consegna dei prodotti già previsti dai contratti in corso, con l’obiettivo di ridurre i contract asset accumulati negli anni, generati anche a seguito delle modalità di procurement degli ultimi anni. Allo stesso tempo, verranno avviate nuove commesse derivanti dai più recenti accordi quadro, che alimentano un backlog di ordini significativo e orientato soprattutto alla trasformazione digitale del settore healthcare. Proseguirà inoltre la strategia di espansione internazionale, sostenuta dall’acquisizione di nuove commesse e progetti, che contribuirà a consolidare ulteriormente il posizionamento di Gpi, rafforzandone il ruolo di player di riferimento nel settore della sanità digitale a livello internazionale.

In sintesi, il 2025 segna per Gpi l’avvio di una fase di trasformazione profonda e strutturata. Da un lato, il rafforzamento della governance e del modello organizzativo consentirà di integrare e valorizzare le realtà già presenti all’interno del Gruppo; dall’altro, l’impegno sul fronte dell’innovazione e della sanità digitale aprirà nuove prospettive di sviluppo, sia in Italia sia sui mercati internazionali. L’obiettivo è chiaro: costruire un’organizzazione più solida, efficiente e innovativa, capace di generare valore sostenibile nel lungo periodo e di affrontare con successo le sfide di un settore in costante evoluzione.

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, redatta ai sensi della vigente disciplina e completa della relazione della Società di Revisione, è depositata presso la sede legale in Trento, via Ragazzi del ’99 n. 13, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) nonché pubblicata sul sito Internet della Società www.gpigroup.com – sezione Investitori, Bilanci e Relazioni, 2025. La dirigente preposta alla redazione dei documenti contabili societari, Federica Fiamingo, dichiara ai sensi dell’articolo 154ter del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.