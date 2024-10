GPI – TRENTO * CONTRATTI ESTERI – TERZO TRIMESTRE 2024: « VALORE RAGGIUNTO A 8,8 MILIONI (+18%) TRA I SUCCESSI SOLUZIONI SOFTWARE E AUTOMAZIONE FARMACIA»

12.24 - mercoledì 16 ottobre 2024

Gpi conferma nel Q3 del 2024 il trend di buoni risultati sui mercati internazionali. Il valore complessivo dei contratti esteri raggiunge il valore di circa € 8,8 mln, il 18% in più rispetto al trimestre precedente.

Il Q3 si distingue per la crescita del software che stipula nuovi contratti per oltre € 6,7 mln. Il Gruppo segna nuovi ordini per la cartella clinica con una buona performance della soluzione dedicata alle cure per le persone con disabilità, trova anche piena applicazione la strategia di spingere su prodotti avanzati a elevata marginalità.

È infatti la Gpi4Med Suite, ovvero le soluzioni che integrano le competenze verticali sul software con i medical device che gestiscono le attività di diagnosi e cura dei pazienti, a riscuotere successo. Il trimestre segna risultati molto importanti in Europa dove, oltre al critical care, spicca l’imaging con soluzioni di image processing che utilizzano l’AI.

Bene fa anche Riedl, il robot per l’automazione della farmacia, che continua la sua opera di consolidamento del Gruppo Gpi come realtà internazionale. Nel solo Q3 2024 le vendite di queste soluzioni hanno assicurato contratti per circa € 2,1 mln. Di grande rilevanza geografica e commerciale sono gli accordi stipulati in Giordania e in Grecia, entrambi dedicati all’automazione della farmacia ospedaliera, a cui si aggiungono gli accordi per alcune farmacie retail in Giappone, già mercato presidiato, e Costa d’Avorio, dove il prodotto giunge per la prima volta.

L’orientamento alla crescita sui mercati globali e la spinta all’innovazione delle proprie soluzioni scalabili e personalizzate permettono al Gruppo Gpi di offrire tecnologie capaci di rispondere a esigenze sanitarie in continua evoluzione e di crescente complessità.

Tutti risultati che confermano la capacità del Gruppo di adattare le proprie soluzioni alle esigenze di innovazione e flessibilità richieste dai clienti, pur nella diversità dei vari sistemi sanitari internazionali.