GOIO (FDI – CONSIGLIO COMUNALE / TRENTO) * PIAZZA MOSTRA: «DEPOSITATO MIO ODG, PER COMPLETARE LA RIQUALIFICAZIONE CON PARCO GIOCHI E AREA VERDE»

Ieri ho depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale un ordine del giorno all’assestamento di bilancio, che sarà discusso in aula la prossima settimana, per il completamento della riqualificazione di Piazza della Mostra, con la realizzazione di un parco giochi attrezzato e un’area verde, dotata di arredi urbani, pensati per il divertimento dei bambini, il relax delle famiglie e l’accoglienza dei turisti.

Piazza della Mostra, da sempre uno dei punti di accesso al centro storico e situata davanti allo splendido Castello del Buonconsiglio, rappresenta un luogo di grande prestigio storico, culturale e turistico. Eppure oggi non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale perché manca di quel tocco di vivacità che potrebbe renderla un punto di incontro vivo e ospitale.

La creazione di un’area verde (anche senza modificare la pavimentazione esistente) e di un parco giochi non solo risponderebbero alle esigenze di una città più vivibile e a misura di famiglie, ma contribuirebbero anche a mitigare le isole di calore urbane, in linea con la visione di sostenibilità indicata dal Sindaco Ianeselli nelle sue linee programmatiche.

Sono convinta che la piena riqualificazione di Piazza della Mostra sia un’occasione strategica per promuovere il benessere di tutti coloro che amano la nostra città. Confido, quindi, che quest’ordine del giorno trovi pieno supporto sia da parte della Giunta Comunale e che dell’intera aula.

Ilaria Goio, Capogruppo in Consiglio Comunale – Giorgia Meloni Fratelli d’Italia