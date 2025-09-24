GOIO (FDI – CONSIGLIO COMUNALE TRENTO) * MOBILITÀ: «LE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE PENALIZZANO TRAFFICO – ECONOMIA- VITA QUOTIDIANA»

16.37 - mercoledì 24 settembre 2025

“Mobilità, troppe contraddizioni che penalizzano i trentini”. In chiusura della Settimana Europea della Mobilità e alla luce delle recenti dichiarazioni dell’assessore competente, ritengo necessarie alcune considerazioni sul futuro della mobilità nella nostra città: le scelte dell’amministrazione comunale rischiano di aggravare traffico, economia e vita quotidiana dei trentini.

Il caso di via Brennero è significativo. Da un lato nuove strutture della grande distribuzione, dall’altro la riduzione a una corsia per senso di marcia per il tram-treno. Una contraddizione che penalizzerà merci, commercianti e consumatori. Stesso discorso per l’accentramento dei servizi trasferiti dalle circoscrizioni, oltre a quello degli uffici tecnici comunali in via San Giovanni Bosco, quest’ultimo previsto nel 2027. Due trasferimenti che contraddicono l’obiettivo dichiarato di ridurre l’uso delle auto: dipendenti, professionisti e cittadini devono raggiungere quotidianamente il cuore della città, aggravando il traffico invece di alleggerirlo.

La conformazione del territorio, unita a un trasporto pubblico inefficiente, discontinuo e a copertura ridotta, non consente una vera intermodalità. Molti lavoratori (non solo chi non ha una sede fissa), insieme a famiglie e anziani dipendono dall’auto. E i 100.000 veicoli, che secondo i dati forniti dall’Assessore, circolano ogni giorno non sono solo un problema: spesso sono turisti, clienti e lavoratori che tengono viva la città. Penalizzarli con divieti, ZTL, taglio dei parcheggi e restringimenti di carreggiata significa colpire il tessuto produttivo.

Fratelli d’Italia non è contraria alla mobilità sostenibile. Ma servono proposte concrete: trasporti più efficienti, riapertura delle circoscrizioni, un parcheggio multipiano in Piazza Venezia, una mobilità alpina davvero innovativa. I parcheggi di attestamento saranno utili solo se correttamente dimensionati e posizionati; in ogni caso non devono diventare un obbligo: chi sceglie l’auto deve poterlo fare. Non imposizioni, ma una transizione graduale che accompagni i cittadini senza sacrificare tempo, lavoro e libertà.

Ilaria Goio

Capogruppo Fratelli d’Italia – Consiglio Comunale di Trento

