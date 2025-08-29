“GLOBAL MOVIMENT TO GAZA ITALIA” * LAGO CALDONAZZO (TN): «IL 31/8 EVENTO SIMBOLICO AL “VILLAGGIO SOS”, CON BARCHE – CANOE E BANDIERE PACE E PALESTINA»

09.29 - venerdì 29 agosto 2025

Anche in Trentino parte la mobilitazione per la Global Sumud Flotilla. Con il Global Movement to Gaza Italia come gruppo locale sosteniamo la partenza della flotta civile con aiuti umanitari che vuole rompere l’assedio a Gaza e avverrà da Genova il 31 Agosto con navi cariche di aiuti e con il supporto dei portuali.

Per questo abbiamo pensato a un evento simbolico sul Lago di Caldonazzo per partire anche noi simbolicamente con loro.

Ci troveremo Domenica 31 nella spiaggia affianco al Villaggio SOS di Caldonazzo alle 14.00 con barche, canoe, natanti e bandiere della pace e della Palestina. Lo faremo per partire con loro simbolicamente con lo stesso obiettivo che lega la Global Sumud Flotilla rompere l’assedio, portare aiuti e fermare il genocidio del popolo palestinese.