GIUNTA REGIONE TN-AA/SÜDTIROL * PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE: «STANZIATI 6,8 MILIONI, PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA»

10.34 - giovedì 27 giugno 2024

La giunta regionale ha approvato lo stanziamento di nuovi fondi per la copertura degli oneri per la contrattazione collettiva del personale regionale. 6,8 milioni di euro. È questa la somma che ha stabilito la giunta regionale all’interno del disegno di legge per l’assestamento di bilancio per il rinnovo contrattuale per il nuovo triennio 2022-2024 che riguarda circa 650 dipendenti regionali.

“”Siamo molto soddisfatti di annunciare lo sblocco delle risorse necessarie per il rinnovo della contrattazione collettiva – ha detto la Vicepresidente della Regione Giulia Zanotelli – questo passo rappresenta un segnale forte del nostro impegno verso i lavoratori e il riconoscimento del loro contributo essenziale al buon funzionamento della nostra amministrazione. Le risorse stanziate ci permetteranno di affrontare temi cruciali come il miglioramento delle condizioni lavorative, l’adeguamento salariale e l’implementazione di nuove misure di welfare aziendale. Il rinnovo della contrattazione collettiva non è solo un atto formale, ma una concreta opportunità per valorizzare il capitale umano della nostra organizzazione. Sono convinta che il nuovo accordo porterà benefici tangibili sia ai dipendenti sia all’efficienza complessiva dei servizi offerti ai cittadini”.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo importante processo, dimostrando ancora una volta che, attraverso il dialogo e la cooperazione, è possibile raggiungere obiettivi ambiziosi – ha concluso Zanotelli – continueremo a lavorare con dedizione per mantenere un ambiente di lavoro sereno e stimolante, capace di rispondere alle sfide del futuro.”

///

ÖFFENTLICHER DIENST DER REGION: 6,8 MILLIONEN EURO FÜR DIE TARIFVERHANDLUNGEN

Die Regionalregierung hat die Bereitstellung neuer Finanzmittel für die Tarifverhandlungen für das Personal der Region genehmigt.

Im Rahmen des Gesetzentwurfs zum Nachtragshaushalt hat die Regionalregierung 6,8 Mio. Euro für die Erneuerung des Tarifvertrags für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 bestimmt, der fast 650 Bedienstete der Region betrifft.

„Es ist eine Genugtuung, die Freigabe der für die Erneuerung des Tarifvertrags erforderlichen Finanzmittel bekannt geben zu können“, erklärte die Vizepräsidentin der Region Giulia Zanotelli, „dieser Schritt ist ein klares Zeichen unseres Engagements für die Bediensteten und der Anerkennung ihres maßgeblichen Beitrags zum guten Funktionieren unserer Verwaltung. Durch die bereitgestellten Ressourcen können wichtige Themen wie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Gehaltsanpassungen und die Umsetzung neuer Welfaremaßnahmen angegangen werden. Die Erneuerung des Tarifvertrags ist nicht nur ein formaler Akt, sondern eine konkrete Chance, das Humankapital unserer Verwaltung zu fördern. Ich bin davon überzeugt, dass das neue Abkommen sowohl für die Bediensteten als auch für die Gesamteffizienz der den Bürgern angebotenen Dienstleistungen erhebliche Vorteile bringen wird.“

„Ich möchte mich bei allen bedanken, die an diesem so wichtigen Prozess mitgewirkt haben, der einmal mehr beweist, dass es möglich ist, durch Dialog und Zusammenarbeit ehrgeizige Ziele zu erreichen. Wir werden auch weiterhin mit großem Einsatz daran arbeiten, ein angenehmes und anregendes Arbeitsumfeld zu schaffen, das den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist,“ betonte Zanotelli abschließend.