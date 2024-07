GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * “UNA BUONA OCCASIONE”: «LA CAMPAGNA CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE, APPROVATA LA DELIBERA»

10.44 - mercoledì 3 luglio 2024

La giunta regionale ha approvato una delibera per sostenere il progetto del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano. Ridurre lo spreco alimentare. È questo uno dei progetti promossi dal Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano “una buona occasione” per evitare lo spreco alimentare che la giunta regionale ha deciso di sostenere nell’ambito delle iniziative per la promozione dell’integrazione europea.

Secondo uno studio della FAO, lo spreco alimentare ammonta al 40% degli alimenti durante le fasi di commercio e di consumo. Molteplici sono le cause: avviene durante la produzione (18%), nel settore agricolo (12%), nel commercio (4%), nei supermercati, nei negozi e nei ristoranti (14%). Di gran lunga la maggiore quantità di sprechi avviene però nelle nostre case (52%) e nel dettaglio ci troviamo in primo luogo frutta e verdura (34%), poi prodotti già cotti (16%), pane e prodotti da forno (14%), bevande (11%), latticini (9%), altri alimenti (9%) e infine surgelati (7%).

In Alto Adige ogni cittadino spreca in media 27,5 kg di alimenti all’anno, ma si calcola che nel 2020 sono stati buttati circa il 12% di cibo in meno rispetto agli anni precedenti. In Italia, nel 2016, sono stati 63 i chili di alimenti buttati per persona e anno. In una famiglia media italiana ogni settimana 0,529 kg di cibo a persona finiscono nella pattumiera.

“Vogliamo continuare ad aumentare la sensibilizzazione sullo spreco alimentare – ha spiegato l’assessore regionale Angelo Gennaccaro – informare sui dati dello spreco, esortare a continuare in questa direzione e coinvolgere la cittadinanza con suggerimenti e consigli pratici contro lo spreco, perché crediamo che l’integrazione europea passa anche attraverso una corretta gestione della nostre risorse alimentari”.

////

„EINE GUTE GELEGENHEIT“. DIE REGION UNTERSTÜTZT DIE KAMPAGNE GEGEN LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG

Die Regionalregierung hat einen Beschluss genehmigt, mit dem das Projekt der Verbraucherzentrale Südtirol unterstützt werden soll.

Weniger Lebensmittel verschwenden. So lautet das Ziel der von der Verbraucherzentrale Südtirol geförderten Initiative „Eine gute Gelegenheit“, die von der Regionalregierung im Rahmen der Initiativen zur Förderung der europäischen Integration unterstützt werden soll.

Laut einer Studie der FAO werden 40 % der Lebensmittel im Handel und von den Verbrauchern verschwendet. Die Gründe hierfür sind vielzählig und betreffen die Produktion (18 %), den landwirtschaftlichen Bereich (12 %), den Handel (4 %), die Supermärkte, Geschäfte und Restaurants (14 %). Die weitaus meisten Lebensmittel werden allerdings in den Privathaushalten verschwendet (52 %). An erster Stelle der verschwendeten Lebensmittel stehen Obst und Gemüse (34 %), gefolgt von gekochten Produkten (16 %), Brot und Backwaren (14 %), Getränken (11 %), Milchprodukten (9 %), anderen Lebensmitteln (9 %) und Tiefkühlprodukten (7 %).

In Südtirol verschwendet jeder Bürger/jede Bürgerin durchschnittlich 27,5 kg Lebensmittel im Jahr, aber es wurde berechnet, dass 2020 ca. 12 % weniger Lebensmittel als in den Vorjahren weggeworfen wurden. In Italien wurden im Jahr 2016 63 kg Lebensmittel pro Person weggeworfen. 0,592 kg Lebensmittel pro Woche und Person landen in den italienischen Familien durchschnittlich im Müll.

Regionalassessor Angelo Gennaccaro erklärte: „Wir möchten die Sensibilisierung zum Thema Lebensmittelverschwendung weiter verstärken, über die Zahlen der Verschwendung informieren, dazu auffordern, in dieser Richtung weiterzumachen und die Bürger und Bürgerinnen mit Empfehlungen und praktischen Tipps gegen die Verschwendung zum Mitmachen anregen, weil wir überzeugt sind, dass die europäische Integration auch über eine korrekte Nutzung unserer Lebensmittel erfolgt“.