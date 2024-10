GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * “THE LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENTS TIME NETWORK“: GENNACCARO, «ORGOGLIOSI DI FARE PARTE DI UNA RETE, CHE METTE AL CENTRO IL TEMPO»

13.07 - martedì 15 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha ufficialmente aderito alla rete internazionale The Local and Regional Governments Time Network, un’iniziativa globale nata a Barcellona nel 2014, con l’obiettivo di promuovere politiche temporali innovative a favore delle comunità locali e regionali.

La rete The Local and Regional Governments Time Network riunisce città ed enti locali di diversi paesi, tra cui Francia, Spagna, Germania, Austria, Belgio, Grecia, Italia, Argentina e Colombia. L’obiettivo è quello di implementare politiche temporali per migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso una gestione più efficiente del tempo e degli spazi urbani.

La rete, che attualmente coinvolge oltre 100 organizzazioni a livello internazionale, tra cui istituzioni pubbliche, enti di ricerca e realtà della società civile, mira a sviluppare buone pratiche in tema di gestione del tempo, con particolare attenzione a tematiche come la rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile e l’impatto della digitalizzazione.

L’adesione della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol riflette un impegno costante nel promuovere il benessere dei cittadini attraverso politiche territoriali e familiari innovative. Dal 2017, la Regione ha ottenuto la certificazione Family Audit, dimostrando una particolare sensibilità verso la conciliazione vita-lavoro.

“L’ingresso in questa rete internazionale è un ulteriore passo avanti per la nostra Regione, che continua a impegnarsi nella promozione del welfare territoriale e nella collaborazione tra enti locali per la creazione di servizi innovativi e a misura di famiglia – ha dichiarato l’Assessore Angelo Gennaccaro, promotore dell’iniziativa – Siamo orgogliosi di far parte di una rete che mette al centro il tempo, una risorsa fondamentale per il benessere della nostra comunità. Le politiche temporali non riguardano solo la gestione delle ore di lavoro o di riposo, ma toccano ogni aspetto della vita quotidiana, dall’organizzazione degli spazi urbani alla digitalizzazione dei servizi. Con l’adesione a The Local and Regional Governments Time Network, puntiamo a favorire uno scambio di buone pratiche a livello internazionale e a implementare soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita delle nostre famiglie e dei nostri cittadini.”

///

TRENTINO-SÜDTIROL AUF DEM WEG IN DIE ZUKUNFT: NEUE ZEITPOLITIK FÜR EIN BESSERES LEBEN

Die Autonome Region Trentino-Südtirol ist offiziell dem Local and Regional Governments Time Network beigetreten, einer globalen Initiative, die 2014 in Barcelona entstand und zum Ziel hat, innovative zeitpolitische Maßnahmen zugunsten der lokalen und regionalen Gemeinschaften zu entwickeln.

Das Local and Regional Governments Time Network vereint Städte und Kommunalverwaltungen aus verschiedenen Ländern, darunter Frankreich, Spanien, Deutschland, Österreich, Belgien, Griechenland, Italien, Argentinien und Kolumbien. Ziel ist die Umsetzung zeitpolitischer Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung durch eine effizientere Verwaltung von Zeit und urbanem Raum.

Das Netzwerk, dem derzeit mehr als 100 Organisationen auf internationaler Ebene wie beispielsweise öffentliche Einrichtungen, Forschungsinstitute und Organisationen der Zivilgesellschaft angehören, bemüht sich um die Entwicklung bewährter Verfahren im Bereich des Zeitmanagements unter besonderer Berücksichtigung von Themen wie Stadterneuerung, nachhaltige Mobilität und Auswirkungen der Digitalisierung.

Die Mitgliedschaft der Region Trentino-Südtirol spiegelt deren stetiges Engagement für die Förderung des Wohlergehens der Bevölkerung durch innovative territoriale und familienpolitische Maßnahmen wider. Die Region ist seit 2017 Family Audit zertifiziert und beweist damit eine besondere Sensibilität für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

„Die Mitgliedschaft in diesem internationalen Netzwerk ist ein wichtiger Schritt für unsere Region, die sich stets für die Förderung der lokalen Welfare-Leistungen und die Zusammenarbeit zwischen den örtlichen Körperschaften bei der Schaffung innovativer und familienfreundlicher Dienstleistungen einsetzt. Zeit ist eine grundlegende Ressource für das Wohlbefinden jeder Gemeinschaft, deshalb sind wir stolz, nun Teil dieses Netzwerks zu sein. Die Zeitpolitik betrifft nicht nur die Gestaltung der Arbeits- und Erholungszeiten, sondern berührt jeden Aspekt des täglichen Lebens, von der Organisation des urbanen Raums bis hin zur Digitalisierung der Dienstleistungen. Mit unserer Mitgliedschaft beim Local and Regional Governments Time Network soll der internationale Austausch bewährter Verfahren gepflegt und konkrete Lösungen zur Verbesserung der Lebensqualität der Familien und der Bevölkerung umgesetzt werden“, erklärte Regionalassessor Angelo Gennaccaro, von dem der Beitritt zur Initiative ausgegangen ist.