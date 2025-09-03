GIUNTA REGIONALE TN-AA /SÜDTIROL * REGIONE: ZANOTELLI, «APPROVATA LA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025-2027 DA 35 MILIONI E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2024»

10.05 - mercoledì 3 settembre 2025

Regione: approvata la variazione di bilancio 2025-2027 e il bilancio consolidato 2024. La giunta regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato nella seduta odierna il disegno di legge riguardante la “Variazione al bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027” e le conseguenti modifiche al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale. Contestualmente è stato approvato anche il bilancio consolidato della Regione per l’esercizio finanziario 2024.

La variazione al bilancio di previsione riguarda esclusivamente lo stato di previsione della spesa e consiste nello spostamento di un importo pari a 35 milioni di euro.

«Con questa variazione di bilancio – ha sottolineato la vicepresidente e assessore al bilancio Giulia Zanotelli – intendiamo valorizzare al meglio le risorse disponibili, rimettendo in circolo fondi che non risultano più utilizzabili per le finalità originariamente previste”.

Die Region genehmigt die Änderung zum Haushaltsvoranschlag 2025-2027 und den konsolidierten Haushalt 2024

Die Regionalregierung der Autonomen Region Trentino-Südtirol hat in ihrer heutigen Sitzung den Gesetzentwurf betreffend „Änderung zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2025-2027“ und die entsprechenden Änderungen zum technischen Begleitbericht und zum Verwaltungshaushalt genehmigt. In derselben Sitzung wurde auch der konsolidierte Haushalt der Region für das Haushaltsjahr 2024 genehmigt.

Die Änderung zum Haushaltsvoranschlag betrifft ausschließlich den Ausgabenvoranschlag und besteht in der Übertragung eines Betrags in Höhe von 35 Millionen Euro.

Die Vizepräsidentin der Region und Regionalassessorin für Haushalt Giulia Zanotelli erklärte: „Mit dieser Änderung zum Haushaltsvoranschlag sollen die verfügbaren Ressourcen bestmöglich eingesetzt werden und die nicht mehr für die ursprünglich vorgesehen Zwecke verwendbaren Geldmittel wieder freigesetzt werden.“