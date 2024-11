GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * “LADINI E SARDI“: GUGLIELMI, «CONFRONTO SU VALORIZZAZIONE LINGUE MINORITARIE, A CAGLIARI (15/11)»

09.11 - mercoledì 13 novembre 2024

Si terrà venerdì 15 novembre alle 19 al Teatro Adriano di Cagliari l’evento “Davegnir Impari – Ladini e sardi: impegno comune per le minoranze linguistiche” dove esperti di sardo e ladino, con una delegazione del Trentino – Alto Adige guidata dall’assessore alle minoranze linguistiche Luca Guglielmi, si confronteranno sulla valorizzazione delle lingue minoritarie.

“Sarà un’importante occasione di incontro e riflessione sul valore delle lingue minoritarie storiche riconosciute dalla legge 482 del 1999 che tutela e promuove le tradizioni linguistiche di diverse comunità italiane – ha spiegato Guglielmi – tale normativa rappresenta un fondamentale strumento di riconoscimento e salvaguardia per identità linguistiche e culturali profondamente radicate nel nostro Paese. In un’epoca in cui la globalizzazione rischia di appiattire le differenze culturali, è nostro dovere istituzionale e morale valorizzare queste lingue minoritarie, perché rappresentano la memoria, le tradizioni e le storie collettive delle nostre comunità.”

L’evento, organizzato dall’associazione culturale Babel, in collaborazione con l’Istituto Culturale Ladino “Majon di fascegn”, si aprirà con un dibattito sulle lingue minoritarie al quale prenderanno parte Tea Dezulian e Sabrina Rasom dell’Istituto Culturale Ladino, Luca Guglielmi assessore alle minoranze linguistiche del Trentino-Alto Adige, Andrea Dettori capo di gabinetto dell’assessore alla Cultura della Regione Sardegna, Tore Cubeddu fondatore di MyCulture+ e direttore artistico del Babel Film Festival, Paolo Carboni, regista e direttore artistico del premio Kentzeboghes e del Babel Film Festival.

“Iniziative come questa siano essenziali per rafforzare i legami tra regioni italiane con tradizioni linguistiche peculiari – ha sottolineato Guglielmi –l’incontro tra Ladini e Sardi vuole essere un simbolo di unità e solidarietà tra comunità che, pur trovandosi a centinaia di chilometri di distanza, condividono l’impegno per la tutela delle proprie radici culturali. La valorizzazione delle lingue minoritarie non è soltanto un’opera di conservazione, ma un atto di resistenza culturale che permette alle generazioni future di conoscere e riconoscere la propria identità.”

“Mi auguro che eventi come “Davegnir Impari” possano contribuire a rafforzare il dialogo interregionale e stimolare ulteriori iniziative condivise, capaci di coinvolgere giovani e nuove generazioni – ha concluso Guglielmi – sono i giovani il futuro delle nostre lingue e culture, ed è a loro che dobbiamo affidare il compito di continuare a dare voce alle nostre tradizioni. Con il loro entusiasmo e creatività, questi ragazzi possono trovare nuovi modi per tenere vive le lingue minoritarie, anche attraverso strumenti come il cinema, la musica e le arti.”

Durante l’incontro sarà infatti proiettato il cortometraggio in lingua ladina “Al dì de doman” realizzato da alcuni giovani della Val di Fassa che hanno partecipato al laboratorio di produzione cinematografica “Troupes” promosso dall’Istituto Ladino in collaborazione con l’associazione Babel. La serata si concluderà con un concerto delle band Popcorner (Val di Fassa) e Folk&Roll (Sardegna).

LADINER UND SARDEN SETZEN SICH GEMEINSAM FÜR DEN SCHUTZ DER SPRACHMINDERHEITEN EIN

Am Freitag, den 15. November um 19 Uhr findet im Teatro Adriano in Cagliari die Veranstaltung „Davegnir Impari – Ladiner und Sarden und ihr gemeinsames Engagement für die Sprachminderheiten” statt, an der neben Experten der ladinischer und der sardischen Sprache auch eine Abordnung aus Trentino-Südtirol, angeführt von dem Assessor für Sprachminderheiten Luca Guglielmi, teilnimmt und deren Thema die Förderung der Minderheitssprachen ist.

Guglielmi erklärt: „Es handelt sich um eine wichtige Gelegenheit zum Austausch und Nachdenken über den Wert der historischen Minderheitssprachen, die von dem Gesetz Nr. 482 aus dem Jahr 1999 anerkannt wurden, um die Sprachtraditionen verschiedener italienischer Gemeinschaften zu schützen und zu fördern. Das Gesetz ist ein grundlegendes Instrument zur Anerkennung und zum Schutz der sprachlichen und kulturellen Vielfalt, die in unserem Land tief verwurzelt ist. In einer Zeit, in der die Globalisierung die kulturellen Unterschiede zunichtemacht, ist es unsere institutionelle und moralische Pflicht, diese Minderheitssprachen aufzuwerten, denn sie stehen für das Andenken, die Traditionen und die kollektive Geschichte unserer Gemeinschaften.“

Die von dem Kulturverband Babel in Zusammenarbeit mit dem Ladinischen Kulturinstitut „Majon di Fascegn” organisierte Veranstaltung wird mit einer Debatte über die Sprachminderheiten eröffnet, an der Tea Dezulian und Sabrina Rasom vom Ladinischen Kulturinstitut, der Assessor für Sprachminderheiten der Autonomen Region Trentino-Südtirol Luca Guglielmi, der Kabinettschef des Assessors für Kultur der Region Sardinien Andrea Dettori, der Gründer von MyCulture+ und künstlerische Leiter des Babel Film Festivals Tore Cubeddu sowie der Regisseur und künstlerische Leiter des Kultur-Preises „Premio Kentzeboghes“ und des Babel Film Festivals Paolo Carboni teilnehmen.

Guglielmi betonte: „Initiativen wie diese sind wichtig, um die Beziehungen zwischen italienischen Regionen mit besonderen Sprachtraditionen zu stärken. Die Begegnung von Ladinern und Sarden bedeutet mir persönlich viel, da meine Mutter aus Sardinien stammt und ich somit auch mit dieser Minderheitensprache sehr vertraut bin. Die Initiative soll ein Symbol für die Einheit und Solidarität zwischen Gemeinschaften sein, die zwar Hunderte von Kilometern voneinander entfernt liegen, aber denen die Bemühungen um den Schutz ihrer kulturellen Wurzeln gemeinsam sind. Die Aufwertung der Minderheitssprachen dient nicht nur ihrer Erhaltung, sondern ist auch eine Form des kulturellen Widerstands, der es den zukünftigen Generationen ermöglicht, ihre Identität zu kennen und anzuerkennen.“

Abschließend sagte Guglielmi: „Ich hoffe, dass Veranstaltungen wie „Davegnir Impari” dazu beitragen können, den interregionalen Dialog zu stärken und weitere gemeinsame Initiativen anzuregen, die sich auch an junge Menschen und an die neuen Generationen richten. Die Jugend ist die Zukunft unserer Sprachen und Kulturen und ihr müssen wir die Aufgabe anvertrauen, unseren Traditionen eine Stimme zu verleihen. Mit ihrer Begeisterung und Kreativität können diese jungen Menschen neue Arten finden, die Minderheitssprachen lebendig zu erhalten, auch mit Instrumenten wie Kino, Musik und Kunst.“

Während des Treffens wird der Kurzfilm in ladinischer Sprache „Al dì de doman” gezeigt, der von jungen Leuten aus dem Fassatal gedreht wurde, die an der vom Ladinischen Kulturinstitut in Zusammenarbeit mit dem Verband Babel organisierten Film-Werkstatt „Troupes“ teilgenommen haben. Den Abschluss des Abends bildet ein Konzert der Bands Popcorner (Fassatal) und Folk&Roll (Sardinien).