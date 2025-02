GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * INCLUSIONE SOCIALE: ZANOTELLI, «INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO, AL VIA I TIROCINI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI»

10.14 - lunedì 10 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel 2025 saranno attivati tirocini per soggetti svantaggiati, offrendo opportunità di socializzazione e inserimento nel mondo del lavoro. L’iniziativa mira a sviluppare competenze e autonomia, favorendo il reinserimento lavorativo e la collaborazione con il tessuto economico locale.

La Regione conferma il proprio impegno nella promozione dell’inserimento sociale dei soggetti svantaggiati, attraverso l’adesione a iniziative volte a offrire un’opportunità di socializzazione in contesti lavorativi a persone che si trovano temporaneamente o definitivamente prive dei requisiti indispensabili per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’obiettivo è quello di mantenere le eventuali capacità lavorative residue di tali soggetti e/o di implementarne le potenzialità.

Per questo motivo nel corso dell’anno saranno attivati tirocini formativi e di orientamento gratuiti presso gli uffici regionali di Bolzano e Trento che hanno l’obiettivo di agevolare le scelte professionali, garantendo ai candidati un’esperienza diretta in ambito lavorativo e un’opportunità concreta di crescita formativa. Inoltre, offrono la possibilità di socializzare in contesti lavorativi, contribuendo all’autonomia delle persone e al loro pieno inserimento nella società.

“La Regione ribadisce l’importanza di queste iniziative nel processo di inclusione sociale – ha spiegato la Vicepresidente Giulia Zanotelli – il lavoro rappresenta uno strumento efficace per acquisire competenze pratiche e comprendere meglio le dinamiche del mondo professionale. Tali esperienze risultano fondamentali non solo per il rafforzamento del bagaglio formativo dei giovani, ma anche per stimolare una proficua collaborazione tra istituzioni scolastiche, imprese e realtà socioeconomiche del territorio”.

///

DIE REGION FÖRDERT DIE SOZIALE INKLUSION DURCH PRAKTIKA FÜR BENACHTEILIGTE PERSONEN

2025 werden wieder Praktika für benachteiligte Personen bereitgestellt, die Möglichkeiten zur Sozialisation und zur Eingliederung in die Arbeitswelt bieten sollen. Die Initiative zielt auf die Entwicklung von Kompetenzen und Selbstständigkeit ab, indem die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und die Zusammenarbeit mit dem regionalen Wirtschaftssystem gefördert werden.

Die Region bekräftigt ihr Engagement zur Förderung der sozialen Eingliederung benachteiligter Personen, indem sie Initiativen unterstützt, die darauf abzielen, Personen, denen vorübergehend oder dauerhaft die erforderlichen Voraussetzungen für die Eingliederung in die Arbeitswelt fehlen, die Möglichkeit der Sozialisation innerhalb eines Arbeitsumfelds zu bieten. Ziel ist es, die eventuelle Restarbeitsfähigkeit dieser Personen zu erhalten und/oder ihr Potenzial zu verbessern.

Hierzu werden im Laufe des Jahres unentgeltliche Ausbildungs- und Orientierungspraktika bei den Ämtern der Region in Bozen und Trient organisiert, deren Ziel es ist, den Teilnehmenden durch eine direkte Arbeitserfahrung eine konkrete Möglichkeit der Weiterbildung und eine Unterstützung bei der Berufswahl zu bieten. Sie erhalten außerdem die Möglichkeit zur Sozialisation in einem Arbeitsumfeld, wodurch ihre Selbstständigkeit und ihre volle Eingliederung in die Gesellschaft gefördert werden.

Vizepräsidentin Giulia Zanotelli erklärte: „Die Region bekräftigt die Bedeutung dieser Initiativen im Hinblick auf die soziale Inklusion. Arbeit ist ein wirksames Instrument, um praktische Kompetenzen zu erwerben und um einen Einblick in die Berufswelt zu erhalten. Solche Erfahrungen sind nicht nur für die Stärkung des Bildungsniveaus junger Menschen von grundlegender Bedeutung, sondern auch für die Förderung einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen, Unternehmen und den sozioökonomischen Gegebenheiten in diesem Gebiet.“