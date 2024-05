GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * GIORNATA MINORANZE LINGUISTICHE: ASSESSORE GUGLIELMI, «PASSO FONDAMENTALE, PER VALORIZZARE LE NOSTRE RADICI CULTURALI»

16.05 - lunedì 27 maggio 2024

L’assessore Guglielmi annuncia la creazione della Giornata delle Minoranze Linguistiche. L’assessore regionale Luca Guglielmi ha presentato la proposta durante l’incontro per le Autorità delle minoranze linguistiche.

Istituzionalizzare a livello regionale la Giornata delle Minoranze Linguistiche per celebrare e per far conoscere ancora di più il valore dei gruppi linguistici. È questa la proposta che diventerà realtà presentata dall’assessore regionale alle Minoranze Linguistiche, Luca Guglielmi durante l’incontro con le Autorità per le minoranze linguistiche all’Istituto Ladino di San Giovanni di Fassa.

“Abbiamo pensato a un evento di questo tipo ispirandoci alla Giornata dell’Autonomia celebrata ogni anno a Trento e a Bolzano – ha annunciato all’assemblea Luca Guglielmi – sarà un’importante occasione per valorizzare e promuovere le lingue e le culture ladine, mochene e cimbre”.

La Giornata delle Minoranze Linguistiche si celebrerà ogni anno e sarà caratterizzata da una serie di incontri, confronti e dibattiti, coinvolgendo non solo le comunità linguistiche locali, ma anche rappresentanti di altre minoranze linguistiche presenti in Italia, in Europa e nel resto del mondo. Sarà un momento di condivisione e riflessione sulle sfide e le opportunità che queste comunità affrontano, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra le diverse realtà linguistiche e culturali e promuovere la conoscenza e la promozione su tutto il territorio regionale.

“La creazione di una Giornata dedicata alle minoranze linguistiche ladine, mochene e cimbre rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione delle nostre radici culturali – ha spiegato l’assessore – questo evento non sarà solo una celebrazione dei nostri gruppi linguistici, ma anche un’importante occasione di dialogo e collaborazione. Credo fermamente che il riconoscimento e la promozione delle diversità linguistiche siano essenziali per la coesione sociale e la ricchezza culturale della nostra Regione – ha concluso Guglielmi – un’opportunità per imparare gli uni dagli altri e per rafforzare il nostro impegno comune nella tutela delle identità linguistiche e culturali.”

“Sono pienamente d’accordo con la proposta presentata dall’assessore regionale – ha chiosato il Presidente del Consiglio provinciale di Trento Claudio Soini – far conoscere il valore delle minoranze linguistiche all’interno del sistema autonomistico trentino è basilare”.

Assessor Guglielmi verkündet die Einführung eines Tags der Sprachminderheiten

Regionalassessor Luca Guglielmi präsentierte den Vorschlag während des Treffens mit den für Sprachminderheiten zuständigen Institutionen

Ein offizieller Tag der Sprachminderheiten auf regionaler Ebene, um die Bedeutung der Sprachgruppen zu feiern und noch stärker ins Bewusstsein zu rücken – so lautet der vom Regionalassessor für Sprachminderheiten Luca Guglielmi während des Treffens mit den für Sprachminderheiten zuständigen Institutionen beim Ladinischen Kulturinstitut in San Giovanni di Fassa präsentierte Vorschlag, der schon bald Wirklichkeit werden soll.

Luca Guglielmi verkündete vor der Versammlung: „Wir haben uns bei unserem Vorschlag von dem Tag der Autonomie, der jedes Jahr in Trient und Bozen gefeiert wird, inspirieren lassen. Es wird eine wertvolle Gelegenheit sein, die ladinische, fersentalerische und zimbrische Sprache und Kultur aufzuwerten und zu fördern.

Der Tag der Sprachminderheiten soll jährlich mit einer Reihe von Treffen, Gesprächen und Debatten stattfinden, an denen nicht nur die örtlichen Sprachgemeinschaften, sondern auch Vertreter anderer Sprachminderheiten aus Italien, Europa und der ganzen Welt teilnehmen sollen. Es wird ein Moment des Austausches und Nachdenkens über die Herausforderungen und Chancen dieser Gemeinschaften sein, dessen Ziel es ist, die Verbindung zwischen den verschiedenen Sprach- und Kulturgruppen zu stärken und ihre Förderung in der gesamten Region zu unterstützen“.

Der Assessor erklärte weiter: „Die Einführung eines Tags der ladinischen, fersentalerischen und zimbrischen Sprachminderheiten ist ein wichtiger Schritt zur Aufwertung unserer kulturellen Wurzeln. An diesem Tag sollen nicht nur unsere Sprachgruppen gefeiert werden, sondern er bietet auch eine wichtige Gelegenheit für Gespräche und Zusammenarbeit. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Anerkennung und Förderung der Sprachenvielfalt wesentlich für den sozialen Zusammenhalt und den kulturellen Reichtum unserer Region sind und Gelegenheit bieten, voneinander zu lernen und unsere täglichen gemeinsamen Bemühungen für den Schutz der sprachlichen und kulturellen Identität zu stärken“.

Der Präsident des Trentiner Landtags Claudio Soini erklärte, er stimme dem Vorschlag des Regionalassessors voll und ganz zu und halte es für grundlegend, den Wert der Sprachminderheiten in dem System der Trentiner Autonomie zu vermitteln