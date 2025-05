GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * ELEZIONI COMUNALI IN ALTO ADIGE E IN TRENTINO: LOCHER, «BALLOTTAGGI IL 18/5, FONDAMENTALE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA»

09.35 - venerdì 9 maggio 2025

Elezioni comunali in Alto Adige e in Trentino – Ballottaggi il 18 maggio. Il 4 maggio 2025 si sono svolte le elezioni comunali in un totale di 111 comuni dell’Alto Adige e 154 comuni del Trentino. In diversi comuni sarà necessario un secondo turno: il 18 maggio si terranno i ballottaggi per la carica di sindaco. In Alto Adige sono interessate le città di Bolzano e Merano, mentre in Trentino i comuni di Avio, Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mori, Novella, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Ville d’Anaunia e Volano.

Un risultato sotto il quorum richiesto si è registrato nel comune di Cimone, in Trentino, dove l’affluenza è stata di appena il 28,02%, ben al di sotto del quorum legale del 40%. Secondo la normativa vigente, le elezioni sono state dichiarate nulle.

“Questo risultato è estremamente preoccupante – ha dichiarato il vicepresidente della Giunta regionale, Franz Locher – dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale la partecipazione democratica per il buon funzionamento delle nostre istituzioni. È nostra responsabilità condivisa rafforzare la fiducia dei cittadini nella politica e far sì che sentano che il loro voto conta”.

In tutti gli altri comuni, invece, le elezioni si sono svolte con successo: in Alto Adige sono stati eletti 1.718 consiglieri comunali e 109 sindaci, mentre in Trentino 2.291 consiglieri comunali e 153 sindaci.

“Un augurio speciale va a tutte le nuove e i nuovi eletti – ha affermato l’assessore regionale agli enti locali Franz Locher – l’elezione rappresenta un segno di fiducia da parte dei cittadini, ma anche un incarico. Con l’assunzione della carica vi fate carico di una responsabilità e avete l’opportunità di contribuire attivamente al futuro del vostro comune. Sono certo che affronterete questo compito con impegno, senso di responsabilità e lungimiranza.”

Per il prossimo mandato e per la formazione delle nuove giunte comunali, Locher augura a tutti gli eletti gioia, perseveranza e la necessaria visione prospettica.

Gemeindewahlen in Südtirol und im Trentino – Stichwahlen am 18. Mai

Am 4. Mai 2025 wurden in insgesamt 111 Gemeinden in Südtirol und 154 Gemeinden im Trentino die Gemeindewahlen abgehalten. In mehreren Gemeinden ist nun auch ein zweiter Wahlgang erforderlich: Am 18. Mai finden für das Amt des Bürgermeisters Stichwahlen statt. In Südtirol betrifft dies die Städte Bozen und Meran, im Trentino die Gemeinden Avio, Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mori, Novella, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Ville d’Anaunia und Volano.

Ein außergewöhnliches Ergebnis hat es in der Gemeinde Cimone im Trentino gegeben. Dort lag die Wahlbeteiligung bei lediglich 28,02 % und damit deutlich unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Quorum von 40 %. Die Wahl wurde laut den geltenden Bestimmungen für ungültig erklärt. „Dieses Ergebnis ist äußerst bedauerlich“, erklärt der Vizepräsident der Regionalregierung, Franz Locher. „Es verdeutlicht einmal mehr, wie grundlegend die demokratische Beteiligung für das Funktionieren unserer Institutionen ist. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik zu stärken und ihnen das Gefühl zu geben, dass ihre Stimme zählt.“ In allen anderen Gemeinden konnten die politischen Gremien und Funktionen erfolgreich bestimmt werden: In Südtirol wurden 1.718 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie 109 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister neu gewählt. Im Trentino sind es 2.291 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie 153 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.

Ein besonderer Glückwunsch gilt allen neu gewählten Mandatarinnen und Mandataren“, so der Regionalassessor für örtliche Körperschaften Franz Locher: „Die Wahl ist ein Ausdruck des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger – gleichzeitig aber auch ein Auftrag. Mit dem Amt übernehmen Sie Verantwortung und auch die große Chance, die Zukunft Ihrer Gemeinde weiterhin aktiv mitzugestalten. Ich bin überzeugt, dass Sie Ihre neue Aufgabe mit Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Weitblick annehmen werden.“

Für die bevorstehende Amtsperiode und die Bildung der neuen Gemeindeausschüsse wünscht Locher allen Gewählten viel Freude, Ausdauer und den nötigen Weitblick.