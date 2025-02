GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * ELEZIONI AMMINISTRATIVE: «RESPINTO IL RICORSO CONTRO IL DECRETO DEL PRESIDENTE KOMPATSCHER, IL TAR CONFERMA LA DATA DEL 4 MAGGIO 2025»

14.03 - venerdì 7 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ricorso contro il decreto del Presidente della Regione respinto: il TAR conferma la data delle elezioni al 4 maggio 2025. Il Tribunale Amministrativo di Trento ha respinto oggi (7 febbraio) il ricorso presentato da diversi amministratori comunali del Trentino contro il decreto del Presidente della Regione che fissa la data delle elezioni comunali al 4 maggio 2025. Con questa decisione, il tribunale conferma la legittimità della scelta della Regione Trentino-Alto Adige e l’avvio delle procedure elettorali.

Gli amministratori comunali avevano contestato la decisione sostenendo che, a causa di un mandato abbreviato, non avevano potuto esercitare l’intero periodo di cinque anni previsto per la loro carica, vedendo così lesi i loro diritti costituzionali. La riduzione della durata del mandato è una conseguenza dello slittamento delle elezioni comunali del 2020, che a causa della pandemia furono posticipate da maggio a settembre.

Franz Locher, vicepresidente della Giunta regionale e assessore agli Enti locali, ha spiegato: “La Regione ha fissato la data delle elezioni al 4 maggio 2025 per ristabilire il normale ciclo elettorale delle amministrazioni comunali”.

Locher ha espresso soddisfazione per la sentenza del TAR: “Questa decisione conferma la correttezza dell’operato della Giunta regionale e garantisce sicurezza giuridica.”

E ha aggiunto: “La sentenza fa chiarezza e rafforza la fiducia nella nostra capacità di azione politica. Ora possiamo procedere con le elezioni comunali il 4 maggio 2025 senza il timore di incertezze legali.”

////

Rekurs gegen Dekret des Präsidenten der Region abgewiesen: Verwaltungsgericht bestätigt Wahltermin für den 4. Mai 2025

Das Verwaltungsgericht Trient hat heute (7. Februar) den Rekurs von mehreren Gemeindeverwaltern aus dem Trentino gegen das Dekret des Präsidenten der Region, das den Termin für die Gemeinderatswahlen auf den 4. Mai 2025 festsetzt, abgewiesen. Damit bestätigt das Gericht die Rechtmäßigkeit der Wahlvorbereitungen der Region Trentino-Südtirol.

Die Gemeindeverwalter hatten argumentiert, dass sie aufgrund einer verkürzten Amtszeit nicht die volle Amtsperiode von fünf Jahren ausüben konnten und somit in ihren verfassungsmäßigen Rechten beschnitten wurden. Die verkürzte Amtszeit resultiert aus der Verschiebung der Gemeinderatswahlen im Jahr 2020, die aufgrund der Corona-Pandemie vom ursprünglich geplanten Termin im Mai auf September verlegt worden waren.

“Die Region hatte den Wahltermin für 2025 auf den 4. Mai festgesetzt, um wieder zum gewohnten Rhythmus der Gemeinderatswahlen zurückzukehren”, erklärt der Vizepräsident der Regionalregierung und Gemeindeassessor Franz Locher.

Vizepräsident Locher zeigt sich nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts erleichtert: „Das Urteil des Verwaltungsgerichts bestätigt nicht nur die Vorgehensweise der Regionalregierung, sondern sorgt auch für Rechtssicherheit.“

„Das Urteil schafft Klarheit und stärkt das Vertrauen in unsere politische Handlungsfähigkeit“, so Locher weiter. „Jetzt können wir am 4. Mai 2025 die Gemeinderatswahlen durchführen, ohne dass rechtliche Unsicherheiten die Wahlen überschatten.“