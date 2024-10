GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * «CLAUDIA ANDERLE NOMINATA VICE SEGRETARIA GENERALE, ASSUMERÀ L’INCARICO DAL PRIMO NOVEMBRE»

09.28 - venerdì 25 ottobre 2024

È Claudia Anderle la nuova Vice Segretaria Generale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Lo ha deciso la giunta regionale nel corso dell’ultima riunione. La dott.ssa Anderle, attuale Dirigente della Ripartizione I – Risorse Finanziarie, assumerà l’incarico a partire dal 1 novembre 2024.

La dott.ssa Anderle si occuperà di affiancare la Segretaria Generale, dott.ssa Gabriele Morandell, nelle funzioni istituzionali, garantendo la continuità amministrativa e organizzativa della Giunta. In particolare, sarà responsabile dell’elaborazione di proposte normative in materia di personale e fornirà supporto durante le attività di contrattazione collettiva.

Claudia Anderle vanta una lunga carriera nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dove è stata assunta nel 1995 dopo aver vinto un concorso pubblico e dove ricopre dal 2017 il ruolo di Dirigente della Ripartizione Pianificazione e Programmazione delle Risorse e per un breve periodo anche l’incarico di Segretaria Generale della Giunta regionale.

La dott.ssa Anderle è laureata in Economia e Commercio con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Trento e ha ottenuto un master di II livello in Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Tra i suoi titoli professionali, si annoverano l’abilitazione alle funzioni di Segretario comunale e un’esperienza accademica internazionale presso la Lancaster University Management School.

“Il ruolo di Vice Segretaria Generale ricopre un’importanza cruciale per l’attuazione delle nuove politiche regionali e per la gestione delle riforme organizzative in corso, inclusa l’istituzione dell’Agenzia della Giustizia e la conduzione dei tavoli di contrattazione del personale – fa sapere il Presidente della Regione Arno Kompatscher –la dott.ssa Anderle, grazie alla sua esperienza nella gestione delle risorse finanziarie regionali, sarà ancora di più un punto di riferimento per la Giunta”.

“Con questa nomina confermiamo il nostro impegno a garantire una gestione amministrativa solida e preparata – ha aggiunto la Vice Presidente Giulia Zanotelli – pronta a rispondere alle sfide future con competenza e dedizione”.

In seguito al pensionamento della dott.ssa Antonella Chiusole, che ricopriva il ruolo di Dirigente della Ripartizione IV, la Giunta ha affidato temporaneamente l’incarico di Dirigente della Ripartizione IV alla Segretaria Generale, dott.ssa Gabriele Morandell che assumerà anche il ruolo di Responsabile per la Transizione Digitale. Questo incarico avrà una durata massima di un anno, fino alla nomina di un nuovo dirigente.

CLAUDIA ANDERLE WIRD NEUE VIZEGENERALSEKRETÄRIN DER REGIONALREGIERUNG

In ihrer letzten Sitzung hat die Regionalregierung Claudia Anderle zur neuen Vizegeneralsekretärin der Autonomen Region Trentino-Südtirol ernannt. Dieses Amt wird die derzeitige Leiterin der Abteilung I – Finanzen ab 1. November 2024 übernehmen.

Anderle wird die Generalsekretärin Gabriele Morandell unter Gewährleistung der Verwaltungs- und Organisationskontinuität der Regionalregierung bei ihren institutionellen Aufgaben unterstützen. Insbesondere ist sie für die Ausarbeitung von Gesetzesvorschlägen in Sachen Personal verantwortlich und wird auch bei den Tarifverhandlungen mitwirken.

Claudia Anderle blickt auf eine lange Karriere bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol zurück, wo sie, nachdem sie einen öffentlichen Wettbewerb gewonnen hatte, 1995 eingestellt wurde, seit 2017 Leiterin der Abteilung I – Planung und Programmierung der Ressourcen ist und für kurze Zeit auch das Amt der Generalsekretärin der Regionalregierung innehatte.

Claudia Anderle hat einen Hochschulabschluss mit Bestnoten in Handels- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Trient und absolvierte einen Aufbaumaster in Analyse und Bewertung der öffentlichen Politik an der Universität Ca‘ Foscari Venedig. Zu ihren beruflichen Qualifikationen zählen die Befähigung zur Ausübung der Obliegenheiten einer Gemeindesekretärin und eine internationale akademische Erfahrung an der Lancaster University Management School.

Der Präsident der Region Arno Kompatscher kommentierte: „Das Amt der Vizegeneralsekretärin ist von grundlegender Bedeutung für die Umsetzung der neuen Regionalpolitik und die Verwaltung der laufenden Organisationsreformen, einschließlich der Errichtung der Regionalen Agentur für Justiz und der Tarifverhandlungen. Ihre langjährige Erfahrung mit der finanziellen Verwaltung der Region wird Claudia Anderle zu einem noch wichtigeren Bezugspunkt für die Regionalregierung machen.“

Vizepräsidentin Giulia Zanotelli erklärte: „Mit dieser Ernennung bestätigen wir unsere Verpflichtung, eine solide und gut funktionierende Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten, die es ermöglicht, die zukünftigen Herausforderungen mit Kompetenz und Hingabe anzugehen.“

Nach der Pensionierung der Abteilungsleiterin Antonella Chiusole wurde die Leitung der Abteilung IV zusammen mit der Aufgabe als Verantwortliche für den digitalen Wandel bis zur Ernennung einer neuen Führungskraft vorübergehend für höchstens ein Jahr der Generalsekretärin Gabriele Morandell anvertraut.