GIULIA BORTOLOTTI (CANDIDATA SINDACO TRENTO) * SERRANDE ABBASSATE: «LE NOSTRE PROPOSTE PER RILANCIARE IL COMMERCIO, MENO TASSE E PIÙ PARCHEGGI»

18.09 - sabato 8 febbraio 2025

Serrande abbassate, la nostra proposta. Non ci sorprende purtroppo il grido di aiuto che arriva dai commercianti della città, attraverso la voce di Ivan Baratella, presidente di Commercianti di Confesercenti Trentino.

Basta girare per la città, dal centro storico, ai vari quartieri, ai sobborghi, per rendersi conto della quantità impressionante di serrande abbassate. La crisi del commercio ha certamente ragioni profonde e non semplici da affrontare, ma la politica, se ha senso di esistere, deve pur fare qualcosa, soprattutto in una Provincia autonoma come la nostra.

Nei giorni scorsi ho incontrato vari esponenti del mondo del commercio del centro storico: da tutti è arrivata la stessa visione, quella di una difficoltà enorme del commercio al dettaglio, legato ai costi di gestione degli immobili, aggravato da questioni come la mancanza di parcheggi e di sicurezza.

Pur senza la pretesa di trovare soluzioni semplicistiche, ci sembra che alcune proposte possono essere di aiuto per dare ossigeno e magari nuovo slancio al piccolo commercio.

Innanzitutto, la netta diminuzione dei parcheggi limitrofi al centro storico, assieme al costo elevato di quelli a disposizione, scoraggia la clientela, soprattutto dal momento che i centri commerciali in periferia sono comodamente raggiungibili e hanno parcheggi gratuiti a disposizione.

Negli ultimi tempi la mancanza del parcheggio “Ex Sit” si è fatta sentire: checché se ne dica, la gente per fare un giro in città lo trova lontano e scomodo. Un piano rinnovato di parcheggi a servizio del centro è necessario, e va integrato con la possibilità di un trasporto pubblico più efficiente, magari reso gratuito per chi si reca in centro a fronte di un acquisto effettuato.

Insomma, è necessario pensare a uno sviluppo urbanistico che tuteli il piccolo commercio, anziché favorire solo le grandi superfici commerciali, come avviene ora.

Si potrebbe fare anche un ragionamento anche su quelle iniziative legate al turismo, gli eventi e i festival, in modo da destagionalizzare queste iniziative e distribuirle nel corso dell’anno.

Al tempo stesso, si deve valutare attentamente l’impatto dei vari mercatini che, se da un lato portano turismo, dall’altra rischiano di sottrarre introiti a chi è sul territorio in maniera continuativa, trovando soluzioni condivise.

Il Comune deve inoltre intervenire attraverso la leva fiscale per favorire il ritorno sul mercato di negozi lasciati sfitti, tassando di più quelli vuoti e incentivando con sconti sull’IMIS chi riaffitta. Il fronte sicurezza è sentito come altrettanto urgente: accanto a soluzioni legate inevitabilmente ad un maggiore controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, come deterrente può giocare una parte rilevante il miglioramento dell’illuminazione pubblico.

Le vetrine illuminate fino a tardi sono un contributo alla sicurezza della città che i commercianti già sostengono; come primo azionista di Dolomiti Energia il Comune può farsi promotore di tariffe serali agevolate.

Dalle conversazioni che abbiamo avuto ci sembra però che in questi ultimi anni sia mancata soprattutto una cosa: un ascolto autentico da parte dell’amministrazione comunale, che ha portato avanti le proprie idee senza tenere in considerazione la voce degli esercenti e i risvolti che le scelte fatte comportano.

Alle volte sarebbe bastato fare scelte meno drastiche, garantire spazi di carico scarico, lasciare qualche posto auto per dare respiro ad alcune attività. Soltanto ascoltando la voce di chi vive i problemi tutti i giorni si possono trovare soluzioni condivise.

Giulia Bortolotti

Candidata sindaca Trento 2025 per Onda, Movimento 5 stelle, Rifondazione Comunista