GIRARDI (FDI) * OSPEDALE MEZZOLOMBARDO (TN): «IN ARRIVO IL DISPOSITIVO “KINETEC”, PER RIABILITAZIONI ARTI SUPERIORI»

16.38 - mercoledì 3 luglio 2024

Macchinario “Kinetec” arto superiore Presidio Ospedaliero di Mezzolombardo, Girardi (FdI): “Nuovo macchinario in consegna al nosocomio. Una risposta importante per i cittadini che desiderano un servizio riabilitativo di qualità”.

Dopo l’interrogazione presentata in aprile dal sottoscritto nell’aula del Consiglio provinciale di Trento in merito alle tempistiche dell’intervento di manutenzione del macchinario mobilizzatore passivo “Kinetec” arto superiore in dotazione al Presidio Ospedaliero di Mezzolombardo (utile per gli stati postoperatori e delle patologie dell’articolazione della spalla), è notizia delle ultime ore che in questi giorni sarebbe in consegna presso il nosocomio della borgata rotaliana un nuovo macchinario, dotato di una tecnologia migliorata a favore di questo tipo di interventi riabilitativi.

Desidero ringraziare l’Assessore provinciale Mario Tonina e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’interessamento dedicato alla tematica e per la rapidità d’intervento. Questo nuovo macchinario rappresenta una risposta importante nei confronti di tutti i cittadini trentini che si rivolgono al Presidio Ospedaliero di Mezzolombardo per poter godere di un servizio di qualità, contribuendo in maniera importante alla riduzione delle liste di attesa.

Cons. Christian Girardi

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Provincia autonoma Trento