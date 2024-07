GIRARDI (FDI) * AUTO ELETTRICHE: “LA PROVINCIA DI TRENTO INTEGRI I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI ALL’ACQUISTO”

13.47 - sabato 27 luglio 2024

Mobilità sostenibile, Girardi (FdI): “La Provincia integri i criteri per la concessione degli incentivi per l’acquisto di auto elettriche”.

A seguito dell’emanazione della delibera della Giunta provinciale n. 861/2024 che disciplina i criteri per la concessione di contributi per la rottamazione e sostituzione di autoveicoli inquinanti a fronte dell’acquisto di auto elettriche da parte di soggetti privati, disponendo l’ammissibilità per i soli veicoli immatricolati entro il 18 giugno 2024, molti cittadini hanno lamentato il fatto che, pur avendo acquistato un’auto elettrica negli scorsi mesi, non essendo la stessa ancora stata consegnata (e di conseguenza immatricolata entro il termine previsto dal provvedimento giuntale), non potranno presentare domanda per l’agevolazione provinciale, sulla quale facevano affidamento al fine di abbattere il costo totale dell’investimento, anche alla luce del fatto che le risorse previste sulle misure del nuovo piano incentivi auto dell’Ecobonus 2024 sono esaurite in meno di ventiquattro ore nel corso del click day dello scorso 3 giugno.

A tal proposito, nell’ambito della seduta del Consiglio provinciale di Trento sul disegno di legge di Assestamento del bilancio della Provincia autonoma di Trento, è stata approvata una proposta di ordine del giorno del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia, a prima firma del Consigliere Christian Girardi, che impegna la Giunta provinciale a valutare la possibilità di modificare i criteri previsti dalla delibera 861/2024, al fine di ammettere anche le domande presentate da soggetti in possesso, entro il 18/06/2024, di un contratto/ordine di acquisto, controfirmato dal concessionario convenzionato, corredato da un versamento a titolo di acconto.

Il Cons. Christian Girardi a commento dell’approvazione della proposta: “Sono felice che la Giunta provinciale abbia scelto di accogliere il nostro suggerimento, volto ad inserire un principio che era già stato utilizzato nel 2021. Questa misura rappresenta un segnale di vicinanza da parte della Provincia ai trentini che hanno a cuore la mobilità sostenibile e scelgono di effettuare degli investimenti che consentono il rinnovo del parco veicoli che circolano sul nostro territorio, generando un circolo virtuoso che porta a benefici dal punto di vista ambientale e punta a stimolare ulteriori investimenti pubblici e privati per favorire la presenza di punti ricarica sul nostro territorio”.

*

Cons. Christian Girardi

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia