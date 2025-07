GIRARDI (CONSIGLIO PAT – “LA CIVICA”) * CENTRODESTRA: «HA FATTO BENE FUGATTI A RIBADIRE CHE L’IDENTITÀ TRENTINA È IL PILASTRO PER IL FUTURO»

18.22 - martedì 22 luglio 2025

Girardi (La Civica): “Bene ha fatto il Presidente Fugatti a ribadire che per il centrodestra l’identità trentina rappresenta una base imprescindibile su cui costruire il nostro futuro”.

Nel corso del dibattito sul Rendiconto della Provincia per l’esercizio finanziario 2024, sono intervenuto sulla questione politica emersa dopo la lettura della relazione del Presidente Maurizio Fugatti. In particolare, ho fatto riferimento alla sterile polemica innescata dal centrosinistra (con qualcuno che è arrivato ad evocare – più o meno velatamente – un certo “razzismo latente”) sul seguente paragrafo: “Si potrebbe contribuire a garantire il rinnovamento generazionale del nostro Trentino preservando al contempo la nostra identità culturale e sociale, assicurando così una continuità preziosa per le comunità”.

Durante il mio intervento ho ribadito la mia soddisfazione nel sentire pronunciare dal Presidente Fugatti queste parole, che mettono nero su bianco l’impegno – nelle politiche messe in campo da questa maggioranza provinciale – a mantenere una particolare attenzione nel preservare l’identità culturale del Trentino e dei suoi abitanti.

In un momento storico in cui, dopo vent’anni di globalizzazione, si sta cercando di tornare indietro in molti ambiti dove si è provato a imporre l’omologazione a tutti i costi, queste parole marcano una differenza che per i cittadini trentini è e sarà fondamentale per scegliere se votare il centrodestra oppure il centrosinistra.

Una questione fondamentale, perché Politica e valoriale che vede da un lato il centrodestra costituito da chi crede che in Trentino si possa lavorare immaginando che la nostra storia, le nostre tradizioni e i nostri valori (in una parola la nostra identità) siano concetti non negoziabili e imprescindibili che possano servire come solida base su cui costruire il nostro futuro, e dall’altro chi magari immagina un Trentino che fra vent’anni non abbia più nulla in comune con la terra che ci hanno lasciato i nostri nonni.

Bene ha fatto il Presidente Fugatti a tracciare un netto confine, ribadendo che il centrodestra trentino è composto da persone che vogliono immaginare un Trentino futuro con determinate caratteristiche, dove non siano dimenticati chi siamo e la nostra storia, dove non si rinunci alla nostra identità e alle nostre tradizioni.

*

Cons. Christian Girardi – Gruppo Consiliare “La Civica”